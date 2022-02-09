Пиковые дни – понедельник и пятница: волгоградцев просят не создавать очереди в поликлиниках

Очереди в поликлиниках обсуждают все, кому пришлось с ними столкнуться в разгар новой волны коронавируса. Фото: пресс-служба облздрва.

Очереди в поликлиниках обсуждают все, кому не посчастливилось заболеть. А таких много. Только ковидом в сутки заражаются больше полутора тысяч волгоградцев. С ОРВИ приходят в разы больше. У поликлиник с раннего утра выстраиваются вереницы людей – внутри места не всем хватает, стоят на улице. Каждый день в соцсетях появляются такие пугающие фотографии. «Как в Третьяковскую галерею», - шутят сами горожане, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. Между тем, врачи работают на износ. Нагрузка на них сейчас колоссальная. Сегодня, 9 февраля, в облздраве рассказали о работе поликлиники №30 в Дзержинском районе Волгограда.

- В настоящее время мы работаем в условиях повышенной нагрузки. Увеличилось количество обращений в поликлинику, количество вызовов на дом. Болеют наши сотрудники, как и все остальные жители нашего города. Мы принимаем меры, которые помогают нам обслужить всех обратившихся пациентов. Сформировали дополнительные бригады для выезда на дом, приняты 12 врачей-ординаторов, 4 врачей-стоматологов. Основную часть пациентов мы стараемся обслужить на дому (две трети), - рассказала заместитель главного врача по клинико- экспертной работе Наталья Ермолаева. – У нас пиковые дни – понедельник и пятница. По возможности посещайте нас в менее загруженные дни либо обращайтесь к услугам кол-центра.

В сутки поликлиника осуществляет порядка 150 вызовов на дом. В кол-центрах (служба 122) работают студенты, стоматологи и ординаторы, всего 16 человек. Общее количество звонков, как входящих, так и исходящих – несколько сотен в день.

Пиковые дни - понедельник и пятница. Пациентов просят вызывать врача на дом или приходить среди недели. Фото: пресс-служба облздрва.

Волгоградцы жалуются, что терапевт не всегда приезжает в день вызова. Вообще врачи стараются приехать сразу, но бывают единичные исключения и визит к заболевшему переносится на следующий день. А вот за больничными можно не приходить, чтобы не создавать очередей. Их оформляют сотрудники кол-центров (122). Полина Шишкина по специальности стоматолог, но из-за пандемии пошла работать в службу оперативной помощи людям. Она помогает волгоградцам с больничными.

- В общей сложности по закрытию больничных я за сутки принимаю около 60 человек. Пациент, находясь дома, не сталкивается напрямую с инфекционным процессом в медучреждении. Может дистанционно дать свои данные и оформить документ. Это удобно, - считает Полина Шишкина. – Мы всеми общими силами стараемся помочь.

В поликлинике №30 стараются, чтобы очередей не было. Фото: пресс-служба облздрва.

В облздраве подчеркивают: все силы максимально сконцентрированы в амбулаторно-поликлинической службе. Делается все, чтобы заболевшие минимально друг с другом контактировали. Врачи ездят на сотни вызовов. По возможности просят пациентов не приходить в поликлиники и оформлять больничные дистанционно. И не паниковать – помощь окажут, даже если не сразу удается дозвониться и вызвать терапевта.

- Обстановка напряженная, но достаточно стабильная. Нагрузка на систему здравоохранения остается серьезной. Мы просим жителей отнестись с пониманием. Пользоваться сервисом «122». Можно вызвать врача, открыть и закрыть лист нетрудоспособности. Если возможно не посещать поликлинику и позвонить в службу «122», жители получат необходимую помощь, - рассказала заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Марина Гаврилова.

Следят за работой поликлиник и активисты.

- Народный фронт в ежедневном формате проводит мониторинг очередей в поликлиниках. Мы рады тому, что облздрав реагирует. Есть такие фотографии, где люди стоят на улице, на лестничных пролетах. Информацию мы стараемся доводить до комитета здравоохранения в режиме реального времени, - рассказала глава регионального исполкома ОНФ в Волгоградской области Ирина Шарипова. - Мы проводим мониторинги дозвона в кол-центры. Проверяем доступность ПЦР-тестов, вакцинации. Жалобы от жителей поступают. Люди жалуются, что приходится ждать по несколько часов в день в очередях. Мы видим, что система здравоохранения реагирует: увеличиваются часы приема, распределяются потоки.