Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 9 февраля: 1715 заболевших, 418 положили в госпитали

На больничном по ковиду почти 20 тысяч человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

На сегодня в Волгоградской области 1715 заболевших коронавирусом за сутки, накануне было чуть меньше - 1683. Сбываются прогнозы медиков, которые на пике распространения омикрон-штамма COVID-19 ожидали до двух тысяч заразившихся в сутки. Общее число заболевших волгоградцев превысило 154 тысячи человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 9 февраля 2022 года.

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Почти 20 тысяч человек сейчас находятся на больничном из-за коронавируса, в том числе много детей. Растет количество госпитализаций. 418 волгоградцев в тяжелом состоянии положили в ковидные госпитали за минувшие сутки. В поликлиниках растут очереди, медики работают на пределе. Выписавшихся по выздоровлению в четыре раза меньше, чем заболевших – всего 401 человек. Всего же одолеть ковид на сегодня удалось 127,7 тысячи жителей региона.

Подтвердили за сутки еще 11 смертей от ковида и его осложнений. В целом за время пандемии жертвами коронавируса в Волгограде и области стали 6086 человек.

Напомним, в Волгограде и области продолжают действовать карантинные ограничения по коронавирусу. Их действие продлили на неопределенный срок. С февраля добавили несколько новых положений.