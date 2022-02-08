Передовые методики помогут избавиться от мигрени, артрита, остеохондроза

Рязанцева Светлана Владимировна врач-невролог. Фото :«ДИАЛАЙН»

У всех на слуху крылатая фраза «Все болезни - от нервов!». Безусловно, не все, но причиной многих заболеваний действительно являются проблемы неврологического характера. Язва и бронхиальная астма, гипертония и мигрени - этот список постоянно пополняется в связи с ростом психологической нагрузки, эмоционального давления, стрессов.

В центре диагностики и лечения неврологических заболеваний сети клиник «ДИАЛАЙН» работают лучшие специалисты - врачи первой и высшей категорий, а также кандидаты медицинских наук. На первичном приеме невролог внимательно выслушает жалобы пациента, задаст вопросы о перенесенных травмах и заболеваниях, условиях работы, выяснит наследственную предрасположенность к различным заболеваниям, проведет осмотр. Для уточнения диагноза будет выбрано оптимальное нейрофизиологическое исследование, включающее лабораторную диагностику, УЗИ, ЭКГ, электроэнцефалографию (ЭЭГ), при необходимости - электронейромиографию (ЭМГ) и электромиографию (ЭМГ).

Комплексный подход, при котором используются лучшие диагностические, лечебные и реабилитационные методики, и современное оборудование обеспечивает точность диагностики и эффективность лечебно-восстановительных мероприятий. Одним из самых новаторских методов являются сеансы карбокситерапии и применение медицинского прибора Цефали для лечения мигрени.

Карбокситерапия - это процедура, которая эффективна в лечении многих неврологических заболеваний. Сеансы карбокситерапии помогают насытить ткани кислородом, ускорить обменные процессы, уменьшить воспаление и снять боль. Карбокситерапия поможет избавиться от многих неприятных состояний: от болезненной менструации до лечения незаживающих трофических язв, воспалительных заболеваний суставов и позвоночника. В неврологическом отделении клиники «ДИАЛАЙН» карбокситерапия широко применяется также для лечения остеохондроза, грыжи и протрузии межпозвонковых дисков. Отлично зарекомендовала себя как в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, так и в их профилактике.

Медицинский прибор Cefaly (Цефали) совершил прорыв в лечении мигрени и головных болей напряжения. Прибор предназначен для внешней стимуляции тройничного нерва. Данная техника считается самой безопасной. Цефали - первое медицинское устройство, одобренное для профилактики мигрени FDA (федеральный департамент по контролю за качеством продуктов и медикаментов США, авторитет которого неоспорим во всем мире). Прибор может способствовать снижению дозировок при приеме лекарственных препаратов и повышению качества жизни пациентов, страдающих хроническими головными болями.

Неврологи Диалайн, в том числе и детские, работают в тесном сотрудничестве с кардиологами, эндокринологами, офтальмологами, гастроэнтерологами, сосудистыми хирургами и другими специалистами, возвращая пациентов к активному образу жизни. Вы можете самостоятельно, без направления врача, обратиться в Центр диагностики и лечения неврологических заболеваний сети клиник «ДИАЛАЙН» при наличии следующих симптомов:

• онемение в конечностях или на лице;

• ощущение «ползанья мурашек»;

• жжение, горение в руках или ногах;

• боли на лице, верхних и нижних конечностях;

• мышечная слабость, атрофия мышц;

• боли и судороги в мышцах, ощущение тяжести или распирания в мышцах конечностей;

• подергивания мышц на теле, лице и языке;

• невозможность выполнять определенные движения руками и ногами;

• другие нарушения двигательной активности.

Лицензия № ЛО-34-01-004629 выдана 07.12.2020 г. Комитетом здравоохранения Волгоградской области.

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