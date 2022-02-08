На интеллектуальную транспортную систему в Волгоградской области потратят 900 млн рублей

Движение на городских дорогах контролируют "умные" системы. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС), которая должна повысить пропускную способность дорог за счет регулирования транспортных потоков. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2021-2023 годы соглашением с Росавтодором предусмотрено финансирование программы на 900 миллионов рублей, сообщили в администрации региона.

- Планируется увеличить пропускную способность дорог региона за счет регулирования транспортных потоков, объединить диспетчерские службы пассажирского транспорта области и города, обеспечить сохранность региональных автодорог и, конечно же, обеспечить безопасность дорожного движения, - рассказал председатель облкомдортранса Анатолий Васильев.

В 2022 году в Волгограде и Волжском 84 уже имеющихся светофора оснастят оборудованием автоматического управления. На остановках общественного транспорта поставят 68 новых информационных табло. Также на городских дорогах появятся 30 детекторов мониторинга параметров транспортного потока.

По данным областного комитета транспорта и дорожного хозяйства, на сегодня ИТС включает комплексы видеонаблюдения, систему фотовидеофиксации нарушений, а также программу диспетчеризации пассажирских перевозок на основе ГЛОНАСС и систему информирования пассажиров. На дорогах двух главных городов региона стоят 60 информационных табло и 81 «умный» светофор. Всего в области 186 «умных» светофоров, при помощи которых можно создать для автомобилистов «зелёную волну». Обеспечивают такую возможность детекторы транспортного потока.

- В систему также входит контроль камер и удалённых датчиков движения, которые в режиме реального времени оценивают загруженность перекрёстков, - рассказали в ведомстве.

Эта информация позволяет сделать прогноз обстановки на дороге на 15-30 минут вперед и отрегулировать трафик на том или ином направлении. Также работу светофоров могут поменять из-за ДТП.