В Волгограде проверили лифты в элитном ЖК: они безопасны

Жалоб от жильцов на состояние лифтов в ЖК «Гранд Авеню» в обслуживающие организации не поступало. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В начале февраля в «некое сообщество жильцов» при ЖК Grand Avenue посыпались жалобы жильцов на плохую работу лифтов. В связи с этим «сообщество» обратилось в СМИ, чтобы обратить внимание на «проблему». Люди писали, что боятся ездить на «неисправном» пассажирском лифте в корпусе «Б» дома №7д на улице Ангарской. Мол, подъемник «ходит ходуном при движении. Или боковой компенсатор сломан или сам лифт скоро оторвется». Наши корреспонденты проехались на том самом лифте и ничего из вышеперечисленного не обнаружили. Не подтвердились и другие сообщения. Поэтому мы пообщались с представителями специализированного предприятия «Лифтсервис» и управляющей компании.

Как оказалось, жалоб от жильцов на состояние лифтов в ЖК «Гранд Авеню» в обслуживающие организации не поступало. Зато после появления публикаций раздалось множество звонков с вопросами. В тот же день была создана комиссия из представителей инвестора, УК, застройщика и монтажной организации для проверки указанных фактов. Специалисты произвели осмотр и проверку 10 лифтов в домах №7а, 7г и 7д на улице Ангарской.

На время заселения и ремонта квартир стены и двери кабин закрыли защитной пленкой, однако в некоторых местах защита была повреждена жильцами. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Осмотр показал, что все лифты находятся в исправном состоянии, при подъеме и спуске плавность хода соответствует нормам завода-изготовителя, скорость лифта соответствует характеристикам, двери лифтов открываются и закрываются плавно, - говорится в акте осмотра, который имеется в распоряжении редакции.

Современный лифт не может упасть в принципе. Он может остановиться. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Лифты в новостройке на улице Ангарской совсем новые. По просьбе УК специалисты ООО СП «Лифтсервис» закрыли стены и двери кабины защитной пленкой для предотвращения порчи кабины на время заселения и ремонта квартир, однако в некоторых местах защита была повреждена жильцами. Пассажирский лифт в корпусе «Б» дома №7д ввели в эксплуатацию в июле 2020 года. В феврале 2021-го подъемник прошел проверку, следующее освидетельствование запланировано на февраль 2022 года.

Пока мы катались на лифтах в ЖК «Гранд Авеню», встретили механика, который как раз остановил один из подъемников на профилактику. После взрыва на подстанции на Ангарском постоянно возникают перебои в электроснабжении. Поэтому электронщикам пришлось заменить прошивку блока управления в двух лифтах жилого комплекса. По словам мастера, боковых компенсаторов, указанных в статье, в лифтах просто не бывает, да и «оторваться» лифт тоже не может.

- Каждый из канатов лифта рассчитан на 12-кратную нагрузку. Даже если случится что-то с одним из них, лифт остановится. Одновременно оборваться сразу четыре каната могут только в случае специально направленной диверсии, - поясняет директор специализированного предприятия «Лифтсервис» Александр Зайцев. – Современный лифт не может упасть в принципе. Он может остановиться, в крайнем случае, «сесть» на ловители, которые срабатывают при увеличении скорости на 15% - это неприятно, но не опасно. Ничего больше случиться не может.

Ежегодно лифты проходят обязательную проверку на соответствие требованиям. Проводит осмотр независимая экспертная организация, если она не дала «добро», лифт остановят, пользоваться им запретят.

В компании круглосуточно работает диспетчерский контроль, отслеживается 21 параметр в каждом. лифте. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- В нашей компании круглосуточно работает диспетчерский контроль, отслеживается 21 параметр в каждом лифте. Диспетчер сразу видит остановку и отправляет на место мастера, - поясняют в «Лифтсервис». - Мы постоянно общаемся с управляющими компаниями, сразу реагируем на любые замечания эксплуатирующей организации и жителей. Если есть замечания – сразу звоните нам, телефон диспетчера есть в каждом лифте.