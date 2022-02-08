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Здоровье8 февраля 2022 8:36

Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 8 февраля: рост числа заболевших не прекращается

Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 8 февраля 2022 года
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 8 февраля

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 8 февраля

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области сбываются самые неприятные прогнозы по заболеваемости коронавирусом из-за штамма «омикрон». В облздраве называли цифры до 2 тысяч заразившихся в сутки, и все к этому идет. Снова в регионе антирекорд по числу новых заболевших. 8 февраля в Волгоградской области COVID-19 подтвердился у 1683 волгоградцев. По всей России во вторник выявили 165 643 случая ковида. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 8 февраля 2022 года.

За последние сутки выросло число летальных исходов от ковида, скончались 12 жителей региона. всего за пандемию умерли 6075 волгоградцев.

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

Второй день в Волгоградской области число выздоровевших от коронавируса преобладает над количеством госпитализированных в ковидные стационары. Победили опасную болезнь 377 человек. Стали пациентами инфекционных госпиталей 333 волгоградца. За время распространения COVID-19 вылечились 127 377 жителей региона.

В Волгоградской области высокая заболеваемость не только коронавирусом, но и ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, эпидпорог превышен на 185%.

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