«Сказочные мелодрамы» Волшебная романтика!

Фото: АО «Новый канал»

Наполните свое настроение волшебной романтикой, погрузитесь в сказку вместе с линейкой романтических премьер «Сказочные мелодрамы» с 7 февраля по будням в 19:00на канале Dомашний!

Открывает линейку премьер 7 февраля мелодрама «Чужие дети», где главные роли сыграли Алина Ланина и Александр Пашков.

Фото: АО «Новый канал»

В семье Дарьи все хорошо: любимый человек, сын, новые планы. Но внезапно ее муж ввязывается в аферу в надежде получить быстрый заработок. И это приводит к полному разорению, теперь на нем висят непомерные долги. Подруга Дарьи Маша предлагает легкий путь получения денег. В семье Бориса тоже проблемы: его жена-актриса не может забеременеть. Маша уговаривает жену Бориса взять суррогатную мать, а точнее сразу двух матерей - вдруг у одной не получится. Но беременеют сразу обе...

Производство: Кинокомпания «Киевтелефильм»

Количество серий: 4

Хронометраж серии: 48 минут

Продюсер: Валентин Опалев

Исполнительный продюсер:Павел Карван

Авторы сценария: Кира Худолей, Ася Гусева

Режиссер-постановщик:Виктор Конисевич

Оператор-постановщик: Артём Козырев

Художник-постановщик: Александр Уколов

В ролях: Алина Ланина, Александр Пашков, Елена Великанова, Евгений Воловенко, Марина Волкова, Сергей Векслер, Александр Мохов, Виктор Конисевич, Елена Кружилина, Анна Петраш, Зоя Барановская, Ирина Калашникова, Екатерина Башкина, Владимир Канивец, Татьяна Шелига, Владислав Романиченко и другие.

08февраля зрительницы смогут посмотреть мелодраму«Компаньонка». В главных ролях – Екатерина Варченкои Дмитрий Сова.

Фото: АО «Новый канал»

Лиза - фотограф. На выставке она знакомится с Олегом Орловым и соглашается стать компаньонкой для его больной дочери. Не сразу, но Лизе удается подружиться с капризной девочкой. Саша Орлова напоминает Лизе погибшую младшую сестру ...

Лиза узнает, что Саше снятся кошмары. По ночам к ней приходит покойная мама и зовет девочку с собой. Поэтому Саша верит, что скоро умрет. Ни папа, ни мачеха Саши Кристина не придают значения видениям девочки. Но однажды ночью в доме Орловых Лиза сама сталкивается с «призраком» ... Теперь она должна узнать, кто пугает Сашу, и какая опасность грозит девочке в этом доме.

Производство: StarMedia

Количество серий: 4

Хронометраж серии: 48 минут

Продюсер: Александра Касперская

Исполнительный продюсер:Андрей Пушкарёв

Авторы сценария: Елена Баландина, Лейла Ермолаева

Режиссер-постановщик:Ева Стрельникова

Оператор-постановщик: Сергей Соколовский

Художник-постановщик: Эллина Биктюшина

В ролях: Екатерина Варченко, Елизавета Козлова, Сергей Стрельников, Дмитрий Сова, Валерий Панков, Виктория Литвиненко, Валентина Ищенко, Антон Скрипец, Вероника Дюпина, Даниил Каменский, Андрей Дебрин, Владимир Захаренков, Анжелика Эшбаева, ДаринаРыжук, Евгения Мякенькая и другие.

09февраля состоится телепремьера мелодрамы «Треугольник судьбы». В главной ролиЛюбава Грешнова и Влад Никитюк.

Фото: АО «Новый канал»

Начинающий юрист Тимур одержим идеей вывести на чистую воду мощную «квартирную мафию», которая обездолила десятки семей, лишив их дома. Тимур не подозревает, что путь, на который он встал, заставит его потерять семью, стать посмешищем и столкнуться с мучительным выбором.

Производство: Filmstream, Viletonfilms

Количество серий: 4

Хронометраж серии: 48 минут

Продюсеры: Виталий Сиренко, Ирина Франчук

Авторсценария: Ольга Майская

Режиссер-постановщик:Роман Барабаш

Оператор-постановщик: Василий Сикачинский

Художник-постановщик: Виктор Донцов

Композитор: Максим Корнилюк

Кастинг-директор:Евгения Рыжко

В ролях: Любава Грешнова, Александр Константинов, Влад Никитюк, Роман Полянский, Полина Василина, Николай Боклан, Олег Гоцуляк, Владислав Барабаш, Маргарита Лапина и другие.

В продолжение линейки премьер 10 февраля состоится показ 4-серийной остросюжетной мелодрамы «Двойная спираль». В главных ролях Яна Чигир и Прохор Дубравин.

Фото: АО «Новый канал»

Следователь СК Яна Нестеренко на хорошем счету у начальства и счастлива в браке. Единственное, что омрачает ее жизнь – это отсутствие детей.Яна отправляется в Озерск - город детства, в котором не была двадцать лет – чтобы помочь в расследовании убийства молодой девушки, дочери своей подруги детства.

Параллельно с расследованием Яна вспоминает причины, по которым ей пришлось уехать из Озерска - будучи 16-летней школьницей, она забеременела от своего учителя Алексея Пахомова. Узнав про беременность, мать увезла дочь из Озерска, а после родов сообщила, что ребенок не выжил.

Спустя двадцать лет Яна узнает, что мать ей соврала: ребенок жив, более того - Алексей с женой усыновили мальчика и воспитали. Яна и Алексей стремительно сближаются, они понимают, что все годы хранили любовь друг к другу.Улики в расследовании приводят Яну к их с Алексеем сыну. Сергея Пахомова задерживают…

Производство: Киностудия АРС

Количество серий: 4

Хронометраж серии: 48 минут

Продюсеры: Марина Хрипунова, Ирина Босова, Дмитрий Астрахан, Илья Макаров Авторы сценария: Ирина Бурденкова, Ирина Узжина Режиссер-постановщик: Юрий Владовский Оператор-постановщик: Виктор Гончар В ролях: Яна Чигир, Прохор Дубравин, Кирилл Новицкий, Леонид Новиков, Владимир Бутенко и другие.

И завершает неделю премьер 11 февраля мелодрама «Наша доктор». Главные роли исполнили Анна Тараторкина и Данила Дунаев.

Фото: АО «Новый канал»

Мария Лукаш, дочь профессора медицины, талантливый кардиохирург, проводит неудачную операцию 9-летней Майе Громовой. Девочка впадает в кому, а Марию отстраняют от операций и от участия в реабилитации Майи. Стараниями Полины Маевской, предприимчивой невесты профессора Лукаша, Мария ссорится с отцом и увольняется из его клиники, чтобы потом устроиться в обычную детскую поликлинику участковым врачом. Марии, которую юные пациенты с симпатией называют «наша доктор», предстоит помочь многим людям, разобраться в причинах неудачной операции, пережить разочарование в близком человеке и найти свое личное счастье.

Производство: Filmstream, Villetonfilms

Количество серий: 4

Хронометраж серии: 48 минут

Продюсеры: Виталий Сиренко, Наталия Стрибук, Виктория Корогод

Исполнительный продюсер: Вадим Жук

Автор сценария: Наталья Шимборецкая

Режиссер-постановщик:Николай Михайлов

Оператор-постановщик: Анатолий Сахно

Художник-постановщик: Александр Заславский

Композитор: Владлен Пупков

В ролях: Анна Тараторкина, Данила Дунаев, Дмитрий Пчела, Юрий Гребельник, Дарья Трегубова, Артур Логай, Дарья Рыбак, Ксения Николаева, Елена Колесниченко, Анатолий Зиновенко и другие.

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