Забота об экологии в действии: Волонтеры «ЕвроХим-ВолгаКалия» провели очередную акцию на улицах города

Фото: Ирина СИМОНОВА

Причем, ключевой двигательной силой этого процесса в компании становятся молодые специалисты предприятий, волонтеры, уже неоднократно зарекомендовавшие себя в последние годы.

В рамках национального проекта «Экология» активисты Гремячинского горно-обогатительного комбината провели в Котельниково социальную экологическую акцию «Экосумка в подарок!» и рассказали о вреде пластиковых пакетов и необходимости сокращения их использования.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Целью, вышедшего на улицы города волонтерского движения, стало формирование у горожан привычки ответственного потребления, направленной на сохранение природы. Многоразовые сумки разошлись за несколько часов. Прохожие без сомнения и с радостью перекладывали в шоперы продукты из полиэтиленовых пакетов и в свою очередь благодарили активистов за посильный вклад в улучшение экологической обстановки региона.

Следует сказать, что «ЕвроХим-ВолгаКалий» российского бизнесмена Андрея Мельниченко уделяет значительное внимание сохранению экологии: начиная от недопущения негативного влияния промышленного предприятия на окружающую среду до проведения в образовательных учреждениях уроков и мероприятий о важности бережного отношения к окружающей среде.

Важно отметить, что на недавнем съезде РСПП председатель Совета директоров АО «МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев выступил перед Президентом Российской Федерации с важнейшей экологической повесткой по реализации проекта «Чистый воздух». А все усилия градообразующего предприятия к ответственному подходу сохранения экологии были не раз отмечены наградами высоко уровня, среди которых - национальная премия «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР».

«Уже давно известно, что причиной загрязнения окружающей среды являются не только промышленные предприятия, но и неправильное обращение населения с отходами. Поэтому экологическая акция, проведенная нашими сотрудниками, как раз и направлена на привлечение жителей нашего города к раздельному сбору мусора, в том числе отказа от пластиковых пакетов», - отметил исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров.

Напомним, что градообразующее предприятие строит в Котельниковском районе Волгоградской области современный промышленный комплекс по добыче и переработке калийной руды.