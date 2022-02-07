Заболевшие волгоградцы часами стоят в очереди в поликлинику на улице

В ковидных отделениях растут очереди из заболевших. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Заболевшие коронавирусом или ОРВИ жители Волгограда жалуются, что часами ждут приема терапевта. Очереди в «красные зоны» поликлиник выстраиваются на улице задолго до открытия. В регионе только заразившихся COVID-19 более 1600 человек за сутки, из них 481 проживают в Волгограде.

- Очередь, 3-я поликлиника на улице Советской (ковидное отделение). Можно прочитать книгу, посмотреть сериал, пообщаться с интересными людьми, - подписали в соцсети очередь из заболевших, растянувшуюся у входа в поликлинику Центрального района.

«В 6:45 была уже 38-й в очереди – 2-я поликлиника на Кузнецова», «В Красноармейском районе в 16-й поликлинике в пятницу было тоже самое, стояли на лестнице, в тамбуре на выходе и на улице. Ни о какой дистанции речи и не было», «На Ангарском в 30-й поликлинике очередь не меньше», - идет перекличка в соцсетях.

Коронавирус каждый день бьет рекорды, волгоградские медики работают на пределе. Пациенты ставят рекорды по стоянию в очередях, врачи тоже вынуждены ставить личные рекорды по посещению на дому и приемам в поликлиниках. Так, врач-терапевт Марина Рябцева обслуживает самое большое количество пациентов на дому – 200 человек за пять дней, Алтынай Джумаева приняла за неделю 205 человек, а Рузанна Андреасян сделала за то же время 225 ПЦР-тестов.

Марина Рябцева работает в отделении поликлиники №28 в Жилгородке, приходится ездить на дом к пациентам поселки Гумрак и Аэропорт. Хорошо, что есть водитель, признается врач, иначе нагрузка на ковидную бригаду была бы еще больше.

- Еще недавно я и подумать не могла о 200 пациентах в неделю. Такие цифры нам, конечно, дает коронавирус, - рассказывает врач. - Болеют целыми семьями, в одном доме может быть сразу 3-5 пациентов. Проводим первичный осмотр, направляем на анализы, делаем тесты, дальше ведем, с каждым работаем индивидуально.

С января нагрузка на медиков выросла многократно.

- Того, что происходит сейчас, я вообще никогда не видела, - поделилась с корреспондентом «КП-Волгоград» врач-терапевт Марина Рябцева. – Каждый день иду на работу с надеждой, что вчера все разгребли и будет меньше вызовов. Но открываешь журнал и понимаешь, что их количество с каждым днем только растет. Куда же столько? Боремся, куда деваться.