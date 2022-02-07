Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 7 февраля: за сутки ковидом заболели более 1600 человек

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 7 февраля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ежесуточно в Волгоградской области обновляются антирекорды заболеваемости коронавирусом. В начале недели был зафиксирован новый максимум за пандемию. 7 февраля COVID-19 подтвердился у 1624 человек, рассказали «КП-Волгоград» в федеральном оперативном штабе. Накануне ковид подхватили на 151 волгоградца меньше. Всего за пандемию вирусом заразились 150 705 жителей. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 7 февраля 2022 года.

Третий день в регионе снижается число умерших от ковида. 7 февраля скончались 8 волгоградцев. За всю пандемию жертвами вируса стали 6063 человека. По всей России сегодня зафиксировали 609 летальных исходов от COVID-19. Заразились в понедельник коронавирусом 171 905 россиян.

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

За последние сутки в Волгоградской области число выздоровевших от ковида больше, чем количество госпитализированных больных. Победили коронавирус 295 волгоградцев, стали пациентами ковидариев 246 пациентов. За всю пандемию от COVID-19 вылечились ровно 127 тысяч жителей Волгоградской области.

Ситуация с коронавирусом в регионе тяжелая. 7 февраля на оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров заявил о росте госпитализаций – порядка 400 человек в сутки, 20% из них это дети и подростки. 328 больных с ковидом находятся в реанимациях. Остаются под большими нагрузками поликлиники, ежесуточно около 11 тысяч человек обращаются к врачам с симптомами ОРВИ.