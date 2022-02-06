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Общество6 февраля 2022 8:43

Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 6 февраля: вакцинировали более тысячи подростков

Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 6 февраля 2022 года
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Актуальные данные о коронавирусе на 6 февраля 2022 года.

Актуальные данные о коронавирусе на 6 февраля 2022 года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заболеваемость коронавирусом в России бьет антирекорды: 6 февраля выявили 180 071 новых случаев COVID-19, в том числе в Волгоградской области – 1473 случаев. Об этом «КП-Волгоград» сообщает с ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Такой статистики не было за весь период пандемии. Для сравнения: 6 января в регионе выявили всего 191 случай, что в семь раз меньше нынешний показателей. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 6 февраля 2022 года.

Фото: Яндекс. Статистика.

Фото: Яндекс. Статистика.

В инфекционные больницы в эти сутки госпитализировали 326 волгоградцев. Сейчас врачи лечат порядка 14 тысяч пациентов, часть заболевших проходят терапию амбулаторно. При этом выписали с связи с выздоровлением 325 жителей региона.

В России за сутки скончались 661 человек (всего порядка 335 тысяч), в Волгограде – 9 летальных случаев (всего 6055). Добавим, что за всю пандемию ковидом заразились почти 13 млн россиян, в Волгограде и области – порядка 149 тысяч жителей.

Полную вакцинацию от коронавируса прошли полтора млн волгоградцев, в том числе 1 174 подростка. Уровень коллективного иммунитета достиг 61,5%.

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Волгоградской области 2022: последние новости
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