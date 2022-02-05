Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 5 февраля: заболели более 1400 человек за сутки

Число заболевших растет с каждым днем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заболеваемость COVID-19 в Волгоградской продолжает расти немыслимыми ранее темпами. В регионе уже 1428 заболевших коронавирусом за сутки, и это далеко не самый тревожный показатель в стране. Омикрон-штамм отправляет в постель и детей, и взрослых, обновляя каждый день рекорды пандемии. Общее число заразившихся ковидом волгоградцев на сегодня превысило 147,6 тысячи человек. При этом показатель коллективного иммунитета по данным федерального оперштаба снизился до 61,5%. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 5 февраля 2022 года.

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Одновременно на больничном из-за коронавируса сидят более 14 тысячи волгоградцев. Большая часть из них лечится дома и выстраивается в огромные очереди в поликлиники, но немало пациентов с осложнениями и пневмонией и в ковидных госпиталях. За минувшие сутки госпитализировали 338 человек. Столько же выздоровевших за эти 24 часа. Всего же одолеть ковид с начала пандемии удалось уже 126,3 тысячи жителей региона.

Немного подросла и смертность – 12 летальных исходов за сутки. Всего же жертвами коронавируса в Волгограде и области стали 6046 человек.

Напомним, в Волгограде и области продолжают действовать карантинные ограничения по коронавирусу. С февраля добавили и несколько новых положений. Так, МФЦ в два раза сократили очный прием.