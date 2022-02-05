Из-за чего выросла плата за отопление в Волгограде, рассказали ресурсники

Плата за отопление каждый год повергает волгоградцев в шок. Фото: Мария ЛЕНЦ

Получив январские платежки за отопление, многие волгоградцы возмущены космическими суммами в платежках. В нескольких домах признали техническую ошибку. Почему выросла плата за тепло у остальных, отчего отопление за январь 2022 года обошлось значительно дороже, чем в декабре 2021, и как рассчитывается плата за отопление, рассказали в «Концессиях теплоснабжения».

Почему плата за январь 2022 может быть выше, чем за декабрь 2021?

Одной из частых причин, по которым волгоградцы видят колоссальную разницу в платежках за отопление, является несвоевременное предоставление УК показаний общедомового теплосчетчика. По закону, отправлять отчеты по каждому дому коммунальщики должны с 23 по 25 число каждого месяца.

- Если УК не предоставила данные за декабрь 2021 вовремя, расчет потребителям производится исходя из среднемесячного показателя. При получении в следующем месяце данных и за декабрь 2021, и за январь 2022 года, ресурсоснабжающая организация доначисляет разницу, - поясняют в ресурсоснабжающей организации.

Также УК могла ремонтировать и поверять ОДПУ среди зимы, хотя обязана делать поверку перед началом отопительного сезона.

- На период ремонта или поверки прибора оплата жителям начисляется по среднемесячным показателям, при расчете которых используются показания за последние 6 месяцев отопительного периода, - рассказывают специалисты.

Если теплосчетчик не работал в декабре, то жильцы сэкономят, так как идет расчет по среднему исходя из более теплых месяцев. Так что плата за январь будет отличаться значительно.

Может образоваться разница даже в тех домах, где нет ОДПУ, и рассчитывают плату за отопление по нормативу. Например, если в декабре батареи из-за аварии несколько дней были холодными, то жильцам сделали перерасчет и уменьшили сумма платежа. А в январе выставили счет по полной, как и в других месяцах отопительного периода.

Как проверить правильность начисления за отопление?

Если в доме стоит ОДПУ тепла, посчитайте расход тепла на один квадратный метр. Для этого использованное количество гигакалорий (указывается в платежке внизу) поделите на общую площадь жилых и нежилых помещений в доме. Полученную величину умножьте на площадь вашей квартиры и тариф - 2065,96 руб./Гкал. При отсутствии перерасчета, сумма должна совпасть с той, что в квитанции. Если вы обнаружили ошибку, обращайтесь в «ИВЦ ЖКХ и ТЭК». Все контакты должны быть на обратной стороне платежного документа.