На одну бригаду 35 вызовов в день: в Волгограде медики объясняют огромные очереди в поликлиниках

В день врачи около 35 раз выезжают к пациентам, чтобы сделать тесты и отвезти лекарства. Фото: облздрав.

«Сегодня приехал в 8.30 в поликлинику №2 Краснооктябрьского района. Я в очереди - 70-ый», - пишут волгоградцы в соцсетях, жалуясь на работу системы здравоохранения. Но и медработники без дела не сидят. Врачи 2-й поликлиники рассказали, с какими нагрузками они столкнулись в условиях бушующего омикрона.

- Вчера за день 1420 обращений было, из них 600 вызовов, - объясняет главный врач поликлиники №2 Мария Магдеева. – Работа в режиме нон-стоп.

Немного легче стало, когда поликлиникам выделили дополнительные средства на машины. Теперь ездить на вызовы и делать ПЦП-тесты поликлиника может в две смены. Помогают и волонтеры на машинах повышенной проходимости – возят медиков в отдаленные поселки, где толком нет дорог.

Каждая бригада, состоящая из врача и медсестры и водителя, обслуживает в день 30-35 вызовов. Доезжают до каждого, кому нужна помощь.

- Сложная обстановка, но мы стараемся всегда принимать всех пациентов до конца. Все вызовы обслуживаем: и те, которые поступают с колл-центра, и из регистратуры, - рассказывает временно исполняющая обязанности заведующего терапевтическим отделением №3 Виктория Войтова. - Делаем экспресс-тесты, ПЦР-тесты, выдаем лекарства сразу, если экспресс-тест оказывается положительным. Также обзваниваем пациентов, чтобы сообщить результаты тестов.

Не все вызывают врача на дом, больше половины пациентов приходит на прием в поликлинику. Их тоже очень много. Из-за того, что омикрон люди переносят легче, чем предыдущие штаммы, весь поток зараженных хлынул в поликлиники.

- Количество больных намного больше стало, но переносят болезнь они легче. Вирус не опускается в легкие, он задерживается в верхних дыхательных путях. Количество пневмоний и госпитализаций у нас очень мало, - говорит Виктория Войтова.