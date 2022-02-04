Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 4 февраля: число заболевших за сутки перевалило за 1300 человек

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 4 февраля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новый максимум заболеваемости коронавирусом был зафиксирован в Волгоградской области. 4 февраля ковидом заразились 1314 человек, рассказали «КП-Волгоград» в федеральном оперативном штабе. Ранее за всю пандемию суточный прирост пациентов не превышал 1300 волгоградцев. Очередной антирекорд по заразившимся и в целом по стране. В России в пятницу зарегистрировали 168 201 случай COVID-19. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 4 февраля 2022 года.

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

В течение пандемии ковид подхватили 146 180 волгоградцев. В Волгоградской области третий день увеличивается число смертей за сутки. 4 февраля жертвами вируса стали 13 волгоградцев. За всю пандемию от коронавируса скончались 6034 жителей региона.

Растет в области число госпитализаций пациентов с COVID-19. За сутки в ковидные госпитали за сутки положили 375 волгоградцев. В то же время 4 февраля выписались с выздоровлением 309 пациентов. За всю пандемию от коронавируса вылечились 126 042 жителей региона.