Сотрудники РИТЭКа почтили память защитников Сталинграда

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

2 февраля исполнилось 79 лет со дня победы советских войск под Сталинградом. В преддверии события, которое изменило ход Великой Отечественной войны, в памятных мероприятиях приняли участие сотрудники дочерних предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» Волгоградской области.

Отдать дань памяти погибшим героям – такая же незыблемая традиция, как забота о ветеранах, воспитание уважения молодежи к подвигу солдат. Нефтяники возложили венки и цветы к военным мемориалам: Вечному огню на площади Павших Борцов и на главной высоте России.

Фото: пресс-служба ООО "РИТЭК"

- Ежегодно РИТЭК принимает участие в мероприятиях, посвященных победе в Сталинградской битве, в Великой Отечественной войне. Мы приходим сюда вместе с семьями, детьми, привлекаем молодежь. Очень важно, чтобы они помнили о войне, гордились своими предками и смогли рассказать о подвигах героев следующим поколениям. Традиционно в эти дни мы поздравляем со знаменательной датой наших ветеранов - защитников Сталинграда, посвятивших много лет работе в нефтяной отрасли, дарим им цветы и подарки. От всей души поздравляю жителей и гостей города с этим великим праздником и желаю всем мира, здоровья и добра, - рассказал генеральный директор ООО «РИТЭК» Ренат Нургалиев.

Накануне патриотическую акцию совместно с сотрудниками Музея-заповедника «Сталинградская битва» организовали молодые сотрудники РИТЭКа. Вместе с историками ритэковцы разработали буклеты с информационной справкой о битве на берегах Волги, которая стала коренным переломом в ходе Второй мировой войны и интересными фактами о скульптуре «Родина-мать зовет!». Подготовленные брошюры нефтяники раздали волгоградцам.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Это уже не первая акция, которую мы проводим совместно с музеем-заповедником «Сталинградская битва». Мы живем в городе-герое, и наша обязанность – помнить и чтить подвиги предков, воспитывать чувство гордости у молодого поколения. Именно поэтому Совет молодых специалистов ЛУКОЙЛа активно участвует в подобных мероприятиях, инициирует их проведение. Мы обязательно продолжим работать в данном направлении, - подчеркнул председатель Совета молодых специалистов Волгоградского региона группы «ЛУКОЙЛ» Мерген Абушинов.

После успешного прошлогоднего старта в этом году к акции подключились представители всех волгоградских предприятий группы «ЛУКОЙЛ». Соблюсти историческую достоверность им помогли сотрудники музея-заповедника.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Мы уже не первый год сотрудничаем с РИТЭКом в проведении мероприятий, посвященных победе в Сталинградской битве, в Великой Отечественной войне. Сохранение памяти о нашем героическом прошлом – прямая обязанность музея. И очень важно, что в этом направлении нам помогает не только государство, но и частные структуры, такие, как РИТЭК, - отметила заведующая информационно-издательским отделом Музея-заповедника «Сталинградская битва» Ирина Скорченко.

Фото: пресс-служба ООО "РИТЭК"

Специально подготовленные буклеты с интересными фактами о скульптуре «Родина-мать зовет!» и исторической справкой о Сталинградской битве стали хорошим напоминанием о событиях военных лет. Волгоградцы могут узнать что-то новое, а также рассказать о сражениях на Волге своим детям.

Фото: пресс-служба ООО "РИТЭК"

- В буклетах, которые нам раздали, очень важная информация. Мы их прочтем вместе с детками, чтобы они имели представление об этой серьезной дате – 2 февраля, о событиях, которые происходили в нашем славном городе. Конечно, в детях нужно воспитывать патриотизм. Здорово, что проводятся такие акции, - рассказала волгоградка Ксения Медведева.

Также жители и гости Волгограда получили от молодых нефтяников живые цветы, которые они могли возложить у Музея-заповедника «Сталинградская битва», к Вечному огню на Аллее героев и на главной высоте России – Мамаевом Кургане. Сотни красных гвоздик стали символом уважения к подвигу павших защитников города-героя.