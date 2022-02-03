Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 3 февраля: очередной страшный антирекорд заболеваемости

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 3 февраля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области что ни день, то очередной страшный антирекорд по заболеваемости коронавирусом. Сегодня был зафиксирован новый максимум за всю пандемию. 3 февраля COVID-19 заболели 1 232 человека, рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе. За 4 дня текущей недели в регионе заразились более 4,5 тысячи волгоградцев. За всю пандемию ковид подхватили 144 866 жителей региона. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 3 февраля 2022 года.

Новый максимум заболеваемости коронавиурсом из-за агрессивного штамма «омикрон» был зафиксирован и по всей России. В стране в четверг заразились 155 768 человек. Скончались за сутки от ковида 667 россиян. В Волгоградской области 3 февраля жертвами вируса стали 12 пациентов. За все время распространения COVID-19 погиб от него 6 021 волгоградец.

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

Примерно равные цифры за последние сутки были зафиксированы по госпитализации в ковидарии и по выписке с выздоровлением. В инфекционные госпитали с коронавирусом легли 299 волгоградцев, вылечились от опасной болезни 284 пациента. За всю пандемию победили ковид 125 733 жителя региона.

Из-за высокого роста числа заболевших под огромной нагрузкой оказались врачи поликлиник. В медучреждениях скапливаются очереди, также медики выезжают к пациентам на дом. Для выезда к больным волгоградским терапевтам выделили еще 250 автомобилей с водителями, также заключены соглашения со службами такси. «Омикрон» у большинства заразившихся протекает как ОРВИ, при этом все равно нет никакого удовольствия лежать с температурой, больным горлом и кашлем. Некоторые решаются заняться самолечением и назначают себе антибиотики. Главный внештатный специалист пульмонолог комитета здравоохранения Волгоградской области Вера Цома предупредила, что прием антибиотиков без рекомендации медиков может привести к тяжелой форме ковида.