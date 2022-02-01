Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 1 февраля: заболеваемость бьет антирекорды, смертность падает

Актуальная информация о коронавирусе на 1 февраля 2022 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вторые сутки подряд прирост заболевших коронавирусом бьет антирекорд в Волгоградской области. Число подтвержденных случаев COVID-19 - больше тысячи. Эти цифры в разы превышают прошлогоднюю статистику. Для сравнения: 1 февраля 2021 года ковид диагностировали у 237 волгоградцев, а сегодня – у 1091 пациента. Такие высокие показатели зафиксированы впервые. Но подобный подъем числа заболевших прогнозировали в связи с появлением нового штамма – омикрон. Он быстро распространяется среди населения, хотя и переносится легче. В России выявлено 125 836 новых случаев COVID-19. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 1 февраля 2022 года.

1 февраля в больницы Волгоградской области госпитализировали 367 заболевших (остальным диагноз ставили амбулаторно), а вот выписали гораздо меньше – 247 пациентов.

Фото: Яндекс. Статистика: коронавирус.

В России за сутки умерло 663 пациента, в том числе 10 из Волгоградской области. По сравнению с декабрем прошлого года отмечается снижение летальных случаев.

Как сообщает портал стопкоронавирус.рф, в стране по нарастающей выявлено почти 12 млн случаев заболевания, в Волгограде и области - 142 427 случаев. Уровень коллективного иммунитета – порядка 62% о запланированного (полностью привились почти полтора млн жителей региона).