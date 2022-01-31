Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 31 января: заболели более тысячи волгоградцев

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 31 января Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус из-за агрессивного штамма «омикрон» ежедневно обновляет антирекорды по заболеваемости в Волгоградской области. В понедельник был выявлен новый максимум за всю пандемию. 31 января в регионе положительные тесты на COVID-19 подтвердили диагноз у 1006 человек, впервые была пройдена отметка в тысячу новых случаев ковида за сутки. ЗА всю пандемию вирус подхватили 141 336 жителей региона, рассказали «КП-Волгоград» в федеральном оперативном штабе. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 31 января 2022 года.

Впервые за долгие месяцы в Волгоградской области за сутки было зафиксировано менее десяти летальных исходов от ковида. 31 января жертвами коронавируса стали 9 человек, среди них пятеро мужчин от 48 до 83 лет и 4 женщины от 56 до 81 года. Всего за пандемию от COVID-19 скончался 5 991 волгоградец.

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

На сегодняшний день в инфекционных стационарах лечатся около 2,5 тысячи пациентов с коронавирусом, в реанимациях порядка 300 человек. Среди госпитализированных растет доля детей и беременных женщин, заявил на оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров. В области будет увеличиваться коечный фонд в больницах, в том числе детских. За последние сутки в регионе были госпитализированы с ковидом 187 человек, завершили лечение с выздоровлением 148 пациентов. За всю пандемию вылечился от коронавируса 124 951 житель региона.

В Волгоградской области в 5 раз увеличилась нагрузка на поликлиники из-за роста числа заразившихся ковидом. Волгоградцы не могут дозвониться до регистратуры. Поэтому в области колл-центры для обработки звонков больных с признаками COVID-19 переходят на круглосуточный режим работы.