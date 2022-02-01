Что вы знаете о безопасности в интернете?

Фото: Иван МАКЕЕВ

Интернет давно стал нашим постоянным спутником жизни. В Сети хранится множество информации, люди учатся, работают, общаются, делают покупки и получают услуги дистанционно. К Всемирному дню безопасного интернета, который в 2022 году отмечают 8 февраля, мы предлагаем всем волгоградцам и особенно школьникам поучаствовать в онлайн викторине от «Ростелекома», проверить свои знания и узнать, как обезопасить себя и своих близких в Сети.

Компания «Ростелеком» уделяет огромное внимание информационной безопасности. Цифровой провайдер предлагает своим абонентам возможность выбрать антивирусную программу, сообщать об уязвимостях или инцидентах связанных с технической инфраструктурой, цифровыми продуктами и услугами.

Нередко киберугрозам подвергаются подростки. «Ростелеком» и тут помогает защитить детей в интернет-пространстве. Большое внимание уделяется повышению цифровой грамотности, а также предлагаюстя продукты, которые обеспечат защиту от нежелательного контента в интернете и родительский контроль интерактивном сервисе Wink.

Самые активные участники викторины, которые правильно ответят на все вопросы, получат билеты на двоих в кинотеатр Mori Cinema. Для этого нужно отправить скан результата прохождения со своим именем и фамилией на почту elmira.kp@mail.ru. Подведение итогов викторины 1 марта 2022. Получить призы можно будет 2 - 3 марта 2022 года в редакции «Комсомольской правды» в Волгограде по адресу ул. Мира, 19, офис 223.

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