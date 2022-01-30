Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 30 января: за сутки заболели почти 950 человек

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 30 января Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Волгоградской области становится больше. Сегодня был установлен очередной антирекорд, впервые за пандемию была преодолена отметка в 900 заболевших. 30 января в регионе коронавирусом заразились 942 человека, рассказали «КП-Волгоград» в федеральном оперативном штабе. За 7 дней в области ковид подхватили 5518 жителей. За всю пандемию заболели 140 330 волгоградцев. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 30 января 2022 года.

По России в воскресенье также новый максимум заразившихся за всю пандемию. Ковид выявили у 121 228 человек. Скончались 617 пациентов. В Волгоградской области 30 января от коронавируса умерли 11 человек, за всю пандемию жертвами вируса стали 5 982 волгоградца.

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

В регионе с каждым днем растет число госпитализаций пациентов с коронавирусом. За последние сутки инфекционные госпитали пополнили 310 волгоградцев. Выздоровели 30 января 164 волгоградца. За все время распространения коронавируса вылечились от него 124 803 жителя Волгоградской области.

Новая волна пандемии только нарастает и нарастает, волгоградцы массово заболевают ковидом из-за распространения омикрон-штамма. 2 февраля облздрав проведет прямой эфир, во время которого ответит на вопросы жителей региона, которые касаются коронавируса.