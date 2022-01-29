Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 29 января: за сутки заболело почти 900 человек, треть из них – дети

Волгоградцы часам сидят в очередях в поликлиниках. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Волгоградской области массово болеют коронавирусом, и пока волна только набирает обороты, суточный прирост заболевших увеличивается с каждым днем. За последние сутки диагноз «новая коронавирусная инфекция» подтвердился еще у 877 жителей региона. Оперативный штаб Волгоградской области сообщает, что почти треть заболевших – это дети. За сутки положительный тест на коронавиурс сдали 319 детей. Всего на 29 января 2022 года в регионе зарегистрировали уже 139 тысяч случаев заражения COVID-19.

На сегодняшний день врачи лечат от коронавируса 8778 пациентов в Волгоградской области, большинство из них получают помочь амбулаторно. За последние сутки выписали по случаю выздоровления 202 пациента. Всего с начала пандемии победили болезнь 124 тысячи человек.

На фоне бурного роста заболевших снижается смертность. Инфографика: Яндекс.

Омикрон охватил уже практически всю область. Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 31 районе области, и больше всего заболевших – в Волгограде (261 человек). В Волжском заразились 178 человек.

Среди районов области лидирует Среднеахтубинский район – там за сутки 68 человек получили положительные результат тестов на коронавирус. В Камышине 54 новых заражения, в Палласовке 49.

Постепенно снижается смертность от коронавируса. Если в ноябре от COVID-19 умирали по 40 человек, то за последние сутки зафиксировали только 8 смертей. Двое умерших из Волгограда, по одному – из Михайловки, Городищенского, Иловлинского, Камышинского, Новоаннинского, Урюпинского районов.

На этот раз среди погибших нет совсем молодых людей. Умерли жители от 66 до 96 лет. Среди них четверо мужчин и четыре женщины.

Система здравоохранения области сейчас испытывает пиковые нагрузки, врачи принимают рекордное количество пациентов, на прием в поликлиники вышли студенты медицинского университета. Волгоградцев с легкими симптомами ОРВИ просят не приходить в поликлинику, а лечиться самостоятельно, получая назначения врача по телефону и дожидаясь визита медиков на дом. В случае легкого течения болезни некоторые работодатели разрешают не брать больничный, а отлежаться дома три дня. Оплатить людям эти три дня недомогания губернатор Андрей Бочаров попросил руководителей предприятий.