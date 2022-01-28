Главный тренер Ротора сделал первое заявление о сборах в Анталье

Фото: СК "Ротор"

«Ротор» проводит второй сбор в рамках подготовки к весенней части первенства ФНЛ. Волгоградская команда тренируется в турецкой Анталье. Главный тренер «сине-голубых» Артем Куликов в интервью пресс-службе клуба из Волгограда рассказал, на что направлены занятия футболистов на текущем и первом сборах. Также рулевой «Ротора» заявил, что его подопечные будут радовать атакующим и результативным футболом, что вернет доверие болельщиков к футболистам.

ПОБЕЖДАТЬ НУЖНО И В КОНТРОЛЬНЫХ ИГРАХ

Первый сбор «Ротора» прошел в Крымске, где важно было вернуть физическую форму футболистов после длительного отпуска, который был более месяца. Также сине-голубые провели один контрольный матч, в котором обыграли «Вести». Артем Куликов считает, что команда должна побеждать всегда – в официальных матчах и на сборах.

- Мы все выполнили по объему нагрузок, основной направленностью было подготовить сердечно-сосудистую систему ребят после продолжительных каникул. Также включили сегмент силы. Итог был подведен контрольной игрой с «Вестой». Фрагментами мы действовали в комбинационном ключе. Естественное, работы у нас еще много впереди. Очень важно, что победили. Любой выигрыш, даже в контрольных матчах, имеет колоссальное значение, - отметил Артем Куликов.

Сейчас «Ротор» тренируется в Турции, там она пробудет больше месяца с короткими выходными. Волгоградская команда проведет ряд контрольных матчей, первый из которых состоится 29 января с болгарским «Хебаром».

- На сборе в Турции запланирована серия контрольных игр, в которых команда будет оптимизировать состав и моделировать несколько схем для выступления в ФНЛ. 13 туров чемпионата имеют важное значение для нашей команды в связи со сложившейся ситуацией, - подчеркнул главный тренер «Ротора».

«МЫ В ДОЛГУ ПЕРЕД БОЛЕЛЬЩИКАМИ»

У «Ротора» весной будет очень тяжелая задача – сохранить прописку в Футбольной национальной лиге. На зимнюю паузу волгоградская команда ушла на 17-м месте – в зоне вылета. Хотя еще в прошлом сезоне сине-голубые играли в РПЛ. Естественно серьезное ухудшение результатов вызывает недовольство у болельщиков. Команда постарается исправить ситуацию не только победами.

- Мы находимся в долгу перед болельщиками, перед руководством региона. Для команды созданы все условия. Мы видим и ощущаем ту критику, которой подвергается команда. «Ротор» всегда был легендарным клубом. Исправлять ситуацию можно только работой, пахотой, самоотдачей футболистов и естественно победами. Мы работаем для болельщиков, - заявил Артем Куликов

По словам рулевого «Ротора», футболисты будут радовать болельщиков не только результатами, но и игрой.

- Когда болельщик приходит на стадион, он хочет видеть зрелище. Оно заключается в том, чтобы команда играла в атакующий футбол с обилием забитых мячей. Это эмоции, страсть, мы к этому стремимся. Я уверяю болельщиков, что так и будет в дальнейших матчах. Уверен, все сложится хорошо. Будем стараться побеждать в каждом матче, чтобы вернуть доверие болельщиков, - подчеркнул главный тренер «Ротора».