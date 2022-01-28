Страдает ЦНС, память, дыхание: волгоградский педиатр рассказала о постковидном синдроме у детей

Врач рассказала, как помочь ребенку справиться с последствиями заболевания. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Еще год назад родители были уверены: дети если и болеют ковидом, то бессимптомно. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Новый штамм омикрон добрался до самых маленьких, и Волгоградская область – не исключение. В медицинских кругах всерьез говорят о постковидном синдроме у детей. Перенесенный COVID-19 поражает нервную систему, системы дыхания и пищеварения, нарушается память, восприятие, ребенок вдруг становится капризным и беспричинно плачет. Все это и многое другое указывает на опасное состояние, которое должно насторожить родителей. Переболевшему ребенку нужна помощь. Об этом рассказывает врач-педиатр, кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии и неонатологии Института НМФО ВолгГМУ Альбина Давыдова в новом выпуске «Позовите профессора. Long COVID у детей».

- Коронавирусная инфекция у детей – ситуация страшная, сложная. Сейчас новая разновидность коронавируса – омикрон. Он поражает в первую очередь детей. Среди заболевших таковых на сегодняшний день и в странах Европы, и в США, и на территории России отмечается достаточно большое количество, - рассказывает врач-педиатр Альбина Давыдова.

Однако не столько страшна сама болезнь, сколько ее последствия. Много говорят и пишут о постковидном синдроме у взрослых, эту тему исследуют в научных кругах. У детей также наблюдается ряд нарушений, которые требуют пристального внимания.

- Перенесенный ковид влияет на многие функции организма ребенка, вызывая нарушение и со стороны системы дыхания, ЦНС, памяти, восприятия, психоэмоционального состояния, расстройства пищеварительного тракта. Не решать эти проблемы своевременно, не обращать на них внимания, уповая на то, что они рассосутся самостоятельно – опасно, - предупреждает врач-педиатр Альбина Давыдова.

Даже если ребенок перенес ковид в легкой форме (у него не было температуры, явных признаков заболевания, кашля и прочего), это не означает, что и последствий стопроцентно не будет.

- Переболевшие дети нуждаются в особом характере питания, особом режиме сна, особом режиме отдыха и обязательных физических нагрузках. Первое, на что должны обратить внимание родители – дыхание. Как дышит ваш ребенок? Присвистывает, храпит во сне, тяжело дышит, кашляет ночью или рано утром - все эти признаки могут говорить о том, что ваш ребенок переболел не просто банальный респираторной инфекции, а перенес ковид. Второе, что должно насторожить родителей - это проявления со стороны таких функций как нарушение памяти, быстрая утомляемость, усталость, изменение настроения (когда ребенок очень резко переходит от хорошего настроения плохому, немотивированные слезы, капризы), - обращает внимание врач-педиатр. - Третье - желудочно-кишечный тракт. Коронавирусная инфекция поражает не только респираторную систему, систему дыхания, но также затрагивает желудочно-кишечный тракт, пищеварение. Такие расстройства как тошнота и изжога, жалобы ребенка на боль в животе, изменения со стороны стула (как в сторону задержки, так и в сторону учащения) обязательно должны насторожить родителей.

Прежде всего, нужно обратиться к педиатру или инфекционисту. В домашних условиях нужно предпринять важные меры. Необходимо исключить газировки, увеличить количество обычной питьевой воды, готовить морсы и компоты. Это касается и питания. Никакой вредной пищи. Блюда должны содержать больше мяса (птица, рыба), овощей и свежих фруктов (200-300 грамм в день). Важно обеспечить ребенку полноценный сон и отдых. Побольше гулять и поменьше разрешать сидеть в гаджетах, исключить телевизор перед сном. Пешие прогулки на свежем воздухе – самая лучшая и доступная физнагрузка.

- Это обязательные общие меры, которые как раз и рассчитаны на то, чтобы в непростой период времени помочь ребенку выйти из состояния после перенесенной инфекции. Само по себе понятие Long COVID подразумевает удлиненное состояние после перенесенной инфекции. Задача родителей - создать условия, в которых ребенку будет комфортно выходить из него. Если же вас настораживают какие-то изменения, нужно в обязательном порядке обратиться за помощью к врачу-педиатру, - советует Альбина Давыдова.

И немного про витамины. В аптеках их огромное разнообразие, мамочки так и норовят накормить малыша мармеладными мишками, чтобы меньше болел. Но давать такие, казалось бы, безвредные препараты тоже нужно правильно.

- Они должны соответствовать возрасту вашего ребенка, то есть приходя в аптеку, вы озвучиваете в первую очередь возраст ребенка. Витамин d нужно принимать регулярно в профилактической дозе, которая составляет 1000 МЕ. Дальше ситуация уже будет зависеть от того как будет развиваться состояние вашего ребенка, - резюмирует кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии и неонатологии Института НМФО ВолгГМУ Альбина Давыдова.