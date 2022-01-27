Развитие сельских территорий в Липецкой области отмечено на федеральном уровне

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Положительный опыт Липецкой области по реализации программы комплексного развития сельских территорий был представлен на оперативном совещании Президента России Владимира Путина с Правительством РФ. Вице-премьер Виктория Абрамченко в рамках своего доклада рассказала о успешно реализованном в регионе проекте по строительству школы в селе Большой Хомутец Добровского района.

Школа построена в рамках государственной программы Министерства сельского хозяйства России «Комплексное развитие сельских территорий». Это первая социальная стройка такого масштаба за последнее десятилетие в Добровском районе. Стоимость объекта вместе с оборудованием – около 400 млн рублей. Учебное заведение рассчитано на 264 учащихся. В этом же здании разместился детский сад. Оборудованы цифровые лаборатории, музыкальные классы, изостудия, кабинет робототехники, интерактивный тир. Для занятий спортом в здании есть спортзал, на пришкольной территории – большая спортивная площадка.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

«В селе Большой Хомутец работала школа в аварийном состоянии. Существовала опасность пребывания детей. В прошлом году была открыта новая школа, ни чем не уступающая, а в чем-то даже превосходящая, городские учебные заведения. Здесь есть лаборатории, изостудии, кабинет робототехники, интерактивный тир, спортивный зал и зона отдыха. Главная особенность этой школы – это агрокванториум, где проходят занятия по ранней профориентации школьников, планирующих посвятить себя сельскому хозяйству», – рассказала заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко.

Вице-премьер отметила, что программа комплексного развития сельских территорий позволяет оперативно решать самые важные проблемы для жителей сельских населённых пунктов. В 2022 году данная программа остаётся безусловным приоритетом и в бюджете на её реализацию предусмотрено 40,7 млрд рублей. Средства будут направлены в первую очередь на благоустройство сельских территорий, создание комфортной среды для жизни и работы на селе, а также на выплаты по ранее одобренным кредитам в рамках сельской ипотеки.

Как сообщили в региональном управлении сельского хозяйства, Липецкой области на финансирование проектов по данной программе из федерального бюджета в 2022 году будет выделено 557,8 млн рублей. Ещё 97,8 млн рублей предусмотрено в областном бюджете.

«Современное село по качеству жизни не должно уступать городу, – подчёркивает руководитель региона Игорь Артамонов. – Для Липецкой области с её развитым агропромышленным комплексом особенно важно развивать сельские территории. Мы создаём рабочие места, развиваем инфраструктуру, строим социальные объекты, чтобы наше село жило, молодёжь не уезжала, а у детей была возможность получить хорошее образование».