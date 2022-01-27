В России растет число подключений интеллектуальных систем учета коммунальных ресурсов

Фото: билайн

Устройства M2M и каналы связи IoT позволяют обмениваться информацией на больших расстояниях, не выходя из дома. Рынок межмашинного взаимодействие и интернета вещей растет. Билайн бизнес и компания ONSIDE провели исследование, по которому выяснили, что по итогам 2020 года общее количество подключенных M2M /IoT -устройств превысило 40 млн единиц, из которых 22,8 млн работало в сетях мобильных операторов. В системе ЖКХ доля подключений интеллектуальных систем учета ресурсов составляет 14-15%, что намного ниже, чем в сфере транспорта и ритейла. Но ситуация меняется.

В ближайшие несколько лет в России все чаще будут использовать интеллектуальные приборы учета коммунальных ресурсов. Так просто проще передавать данные за электричество или воду. К 2024 году доля таких подключений увеличится до 37-40%, что выведет систему ЖКХ на первое место на рынке М2М/IoT.

Фото: билайн

Билайн бизнес и ООО «Микроника» реализовали совместный проект автоматизации учета ресурсов отеля Radisson Hotel в Саранске. Сдаваемые в аренду помещения отеля были оборудованы сотней приборов учета электроэнергии, горячей и холодной воды с автономными блоками телеметрии собственного производства. В течение двух лет они безошибочно и без сбоев регулярно передают корректную информацию о расходе потребляемых ресурсов. Просмотр графиков расхода, уведомлений и информации реализуется через «Личный кабинет» — персональную интерактивную страницу пользователя. Программное обеспечение - отечественная разработка, которая соответствует стандартам безопасности.

- Внедрение подобных систем - одно из важнейших направлений, по которым мы работаем в части цифровой трансформации. Они позволяют контролировать потери и потребление энергоресурсов, дают возможность выявить их перерасход, проанализировать его причины и принять соответствующие меры. Именно это приносит прямой экономический эффект, - рассказал исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу ПАО «ВымпелКом» Максим Зайков.

Аналитики ONSIDE посчитали, что по итогам 2020 года общий объем сегмента услуг передачи данных на российском рынке M2M/IoT составил 13,4 млрд. рублей, доля мобильных операторов составляет около 70%.

- Наша первая в России защищенная IоТ-платформа сбора и обработки телеметрических данных в 2020 году успешно прошла сертификацию. Последние релизы объединили в одной платформе системы сбора данных для промышленных и бытовых узлов учета энергоресурсов и мобильное приложение «Смарт-Абонент». Реализовано удобное и оперативное добавление на сервер поддержки новых типов устройств и протоколов обмена данными без участия разработчиков, -отметил коммерческий директор ГК «Микроника» Юрий Птуха.