Празднуем вместе: «Ростелеком» поддержал День российского студенчества на Юге

Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

Национальный цифровой провайдер организовал ряд развлекательных активностей и предоставил призы для участников конкурсов, а также промокоды на популярный сервис Wink.

В Ростове-на-Дону «Ростелеком» поддержал мероприятие на ледовом катке киноцентра «Большой», организованное комитетом по молодежной политике Ростовской области. Праздничная программа состояла из музыкального концерта, мастер-классов от профессиональных хоккеистов и розыгрыша призов от национального провайдера и других партнеров события. Победители получили умную капсулу с голосовым помощником «Маруся», беспроводные наушники и фирменный рюкзак с USB-разъемом. Принять участие в катании могли все желающие студенты по предварительной записи в онлайн-анкете.

Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

В Волгограде при участии «Ростелекома» прошло празднование Дня студента на катке в городском парке «Раздолье». Событие организовал постоянный партнер компании в образовательных проектах — Волгоградский государственный университет. На празднике волгоградских студентов ожидала обширная шоу-программа, развлекательные конкурсы, спортивные состязания. Ребята приняли участие в интерактивной викторине на знание мелодий из популярных фильмов разных эпох. Все участники мероприятия получили бесплатные промо-коды для подписки на мультимедийный сервис Wink, а также смогли фотографироваться в аттракционе быстрого фото от «Ростелекома».

«Мы ведем совместную работу с “Ростелекомом” по нескольким направлениям. Это наш постоянный партнер в досуговых проектах. Также компания тесно сотрудничает с нашей профильной кафедрой. Многие выпускники уже работают в “Ростелекоме”. Мы рады, что есть такая компания, которая неравнодушна к будущему нашего города и страны. Надеемся, что и в дальнейшем мы будем реализовывать совместные проекты», — отметила Алла Калинина, ректор Волгоградского государственного университета.

В Ставрополе национальный провайдер выступил партнером молодежного праздника, который проходил при поддержке администрации города, городского комитета культуры и молодежной политики, а также Центра молодежных инициатив «Трамплин» в ставропольском парке Победы. Более 400 учащихся 21 вуза и ссуза получили за победу в конкурсах бесплатные промокоды на подписку «Трансформер» популярного видеосервиса Wink от «Ростелекома». В течение 30 дней зарегистрировавшиеся пользователи смогут смотреть более 300 ТВ-каналов, до 50 000 фильмов, сериалов и тематических пакетов без абонентской платы. Основная развлекательная часть праздника прошла на ледовом катке. Команды презентовали свои учебные заведения через танцы, песни, скетчи. Восторг у зрителей вызвали ставшие уже традиционными конкурсы «Ледовое побоище» и «Сани на прокачку», где участники показали максимум ловкости и скорости на льду. «Ростелеком» поддержал одну из номинаций и отметил подарками тех, кто креативно представил свой вуз и ссуз в социальных сетях.

«Мы рады, что крупные компании принимают живое участие в том, чтобы молодежь стремилась к знаниям, осваивала профессии, занималась спортом, творчеством, но для студентов не менее важно неформальное общение. Такие мероприятия объединяют ребят и дают возможность поделиться друг с другом достижениями своих вузов, посмотреть, что умеют другие и, конечно, завести новые знакомства. “Ростелеком” помог сделать праздник студенчества ярким и запоминающимся», – отметил Николай Головин, руководитель комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя.

Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

В Астрахани массовые гуляния в честь Дня студента при поддержке «Ростелекома» прошли на площадке Астраханского государственного университета. Студентов ждала насыщенная шоу-программа, викторины, безалкогольный глинтвейн и венские вафли. Сотрудники национального провайдера провели конкурс и разыграли подарки. Около ста участников викторины получили бесплатные промокоды с месяцем подписки на Wink и призы от компании.

«Этот год юбилейный для вуза очень значимый. Астраханскому государственному университету исполняется 90 лет, у нас впереди масса проектов, мероприятий. Поэтому нам особенно важно иметь надежных партнеров, среди которых компания “Ростелеком”», — отметил Константин Маркелов, ректор Астраханского университета.

«Ростелеком» на постоянной основе поддерживает молодежные мероприятия во всех регионах Юга. Среди них молодежный проектный форум «СЕЛИАС-2021», фестиваль уличной культуры и спорта «Кардо», молодежные форумы «Машук» и «Молодая волна 2021» и другие. Кроме того, национальный провайдер организовывает и проводит собственные, в числе которых онлайн-турниры в формате популярной игры «Что? Где? Когда?» для студентов ряда крупнейших вузов Юга, а также онлайн-курс «Цифровое образование», в котором в 2021 году приняло участие более 1200 студентов Юга и Дальнего Востока.

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