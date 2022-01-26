79 годовщине Сталинградской битвы посвящается

Руководитель ФБУ"Администрация"Волго-Дон" А.В.Глущенко. Фото: ФБУ"Администрация"Волго-Дон"

Судьбе было угодно сделать Сталинград всемирно известным городом – героем, городом воинской славы. 79 лет назад в Междуречье Волги и Дона произошло одно из величайших сражений XX столетия – Сталинградская битва, Сталинград был полностью разрушен во время боев, длившихся 5,5 месяцев. В Центральном районе осталось только одно здание пригодное для проживания. Погибло 46 тысяч мирных жителей, 46700 советских солдат пали смертью храбрых.

19 ноября 1942 года началось контрнаступление, в результате которого советские войска окружили под Сталинградом более 270000 солдат, 6-й армии генерала Фридриха Паулюса, из которых 107800 попали в плен, среди них 24 генерала, в том числе и Паулюс.

Победа советских войск в Сталинградской битве переломила ход Второй мировой войны. Она подняла дух советских граждан и воодушевила бойцов. Именно эта победа привела к главной Победе над фашизмом в мае 1945 года!

Окончилась война. Фронтовики, работники тыла, вся страна вернулась к мирному труду, восстанавливая из руин разрушенные города, фабрики и заводы, вписывая в историю новые трудовые подвиги, одним из которых является Волго-Донской судоходный канал.

Дорогие ветераны Великой Отечественной Войны, ветераны строительства и эксплуатации Волго-Донского судоходного канала, спасибо Вам за то, что отстояли город, спасибо за победу и за Волго-Дон – монументальный памятник Ваших свершений, который пройдет через века. Спасибо за чистое небо, за возможность жить и творить на благо великой России!

79 лет прошло со дня окончания Сталинградской битвы на Волге.

Слава легендарного сражения не померкнет в веках! Время не властно над героями и их подвигами!

Имена героев победителей не только выбиты на гранитных памятниках и монументах. Они навсегда выбиты в наших сердцах и душах!

Мы рассказываем о них нашим детям и внукам! Мы посвящаем им фильмы, книги, песни, нашу работу, нашу жизнь, за которую они отдали свою, сражаясь за нашу победу, свободу и независимость.

Вечная слава героям!