Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 26 января: за сутки заболели более 800 человек

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 26 января Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области идет стремительный рост заболевших коронавируса, распространение омикрона сдержать не удается. 26 января в регионе очередной максимум по новым случаям COVID-19: заболели 816 человек, рассказали «КП-Волгоград» в федеральном оперативном штабе. Сегодня заразились на 132 волгоградца больше, чем днем ранее. За сутки от ковида умерли 17 пациентов. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 26 января 2022 года.

Статистика ковида в Волгоградской области по данным портала стопкоронавирус.рф

Стремительное увеличение заболевших фиксируется по всей стране. В среду в России заразились 74 692 жителей. За все время распространения ковида его подхватил 11 315 801 россиянин. В Волгоградской области за пандемию заболели 136 865 человек, скончались 5 940 пациентов.

За сутки в регионе с коронавирусом госпитализировали 229 человек, выписались с выздоровлением 183 пациента. Всего за пандемию от COVID-19 вылечились 124 036 волгоградцев.

В Волгоградской области резкий всплеск заболеваемости коронавирусом вызвал штамм омикрон. Его симптомы отличаются от других разновидностей ковида. Омикрон чаще поражает верхние дыхательные пути, а не легкие, и симптоматика больше похожа на сезонное ОРВИ. Зачастую человек может узнать, что подхватил новую разновидность коронавируса, только после проведения ПЦР-тестирования. У детей омикрон может вызвать диарею и рвоту. Волгоградцы жалуются, что из-за новой волны пандемии, в поликлиниках скапливаются огромнейшие очереди. В облздраве порекомендовали при первых симптомах болезни вызывать врача на дом.

Рост заболеваемости COVID-19 заставил волгоградских приставов ограничить прием граждан. Областное Управление ФССП просит обращаться письменно или через интернет. На заочную форму общения с волгоградцами перешло и региональное УФСИН. Свидания с заключенными в Волгоградской области не отменили, но на них ввели строгие требования.