Глава Липецкой области Игорь Артамонов посетил новый кадровый центр

Фото предоставлены пресс-службой администрации Липецкой области

Помещения центра занятости отремонтировали с применением одного фирменного стиля «Работа России», обновлена техническая база, все сотрудники прошли обучение по карьерному и кадровому консультированию.

В одном месте люди могут получить полный комплекс услуг - подать заявление на интересующую услугу, пройти тестирование на профессиональные предпочтения, получить предложение пройти профобучение или тренинг по саморазвитию, стать участником открытого отбора сотрудников, во время которого с соискателями беседуют непосредственно представители работодателей. Для таких встреч оборудован конференц-зал.

Фото предоставлены пресс-службой администрации Липецкой области

Во время посещения центра Игорь Артамонов увидел, как проходит отбор специалистов на должность операторов производственной линии АО «Лимак». Работодатель проводит собеседование сразу с несколькими кандидатами, узнаёт об их предпочтениях.

«У нас достаточное количество высокооплачиваемой работы, которая может не нравиться людям, потому что сложные условия труда или предприятия находятся далеко. Благодаря таким центрам люди могут пообщаться с работодателем, узнать подробнее о возможности доставки сотрудников, условиях и зарплате. Также здесь нужно рассказывать про поддержку от государства, социальные контракты. Вместе мы сможем сделать жизнь наших жителей лучше».

В кадровом центре люди могут разместить резюме и ознакомиться с вакансиями самостоятельно. Для них оборудовано место, оснащенное доступом к Общероссийскому порталу «Работа в России», hh.ru, порталу Госуслуг. Консультанты готовы помочь с регистрацией на ресурсах, составить резюме с акцентом на профессиональные преимущества соискателей.

Кадровые консультанты используют индивидуальный подход к каждому посетителю с учетом жизненных и бизнес-обстоятельств. При решении вопросов клиентов консультанты применяют самые современные подходы, которые они осваивают в процессе повышения квалификации. Как рассказала заместитель главы администрации Липецкой области, на сегодняшний день в регионе около 15 тысяч вакансий. специалисты кадрового центра готовы предложить новую работу исходя из запросов работодателей.