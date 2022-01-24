Названы ключевые технологичекие тренды ближайшей перспективы

Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

Мы живём в чрезвычайно быстро трансформирующемся мире: цифровизация всех сфер жизни, глобальное внедрение удаленной работы, усиление кибербезопасности, и крайне важно хорошо ориентироваться в новых условиях. Для крупнейшего в стране провайдера цифровых услуг изучение технологических трендов – процесс постоянный. Его результаты на днях озвучил вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.

Системный анализ позволил выделить мегатренды – долгосрочные тренды, которые стабильно развиваются: искусственный интеллект, квантовые вычисления, электронное здоровье, интернет вещей, роботизация, информационная безопасность, е-коммерс, дата-майнинг, облачные вычисления, автопилоты, блокчейн и 5G. Особенность в том, что все они существуют одновременно, очень быстро изменяются, но не вытесняют друг друга, а наслаиваются. Это легко понять, если вспомнить, как долго мы пользовались стационарным телефоном и мобильным, смс и мессенджерами. Еще не исчезли смс, но уже есть мессенджеры. Не ушли соцсети – пришел Инстаграм, Инстаграм еще не ушел, но пришли TikTok и Snapchat.

– Мир меняется, и мы меняемся вслед за ним, – подчеркнул Кирилл Меньшов.

Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

Помимо общих, характерных для цифровой эры, «Ростелеком» также назвал технологические тренды 2022 года.

Ускорение роста – поиск инноваций, позволяющих завоевать новые сегменты рынка. Таких, как генеративный искусственный интеллект и автономные системы. Нейросеть изучает массив данных, при помощи которых создаёт аналогичный контент, а самоуправляемые программы, обучающиеся на основе своего окружения, сами изменяют алгоритмы, адаптируясь к новым условиям в реальном времени.

Универсальный опыт – объединение опыта сотрудников, клиентов, пользователей и мультиопыта.

Формирование изменений – набор технологических решений для масштабирования и цифровизации, которые, в частности, включают разработку искусственного интеллекта, гиперавтоматизацию, интеллектуальные решения и компонуемые приложения.

Доверие технологиям – тренды, направленные на увеличение доверия данным и получение достаточного набора технологий для защиты информации как во внутренней, так и во внешней среде: облачные платформы, конфиденциальные решения, сети кибербезопасности, ткани или фабрики данных (b2b-сервисы, осуществляющие посредничество между платформами и бизнес-пользователями).

– Облака – ключевой тренд. Доверие к Cloud на Западе существенно выше. Многие компании давно работают в гибридной облачной инфраструктуре. Появляется все больше продуктов, которые доступны только из облака. Мы в РФ, к сожалению, сильно начинаем отставать, – отметил вице-президент по информационным технологиям компании «Ростелеком».

Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

Особой строкой были выделены тренды цифровой трансформации государства. Чем Россия отличается от других стран? Тем, что государство целенаправленно и методично занимается цифровизацией всего и вся. В России воплощается в жизнь национальная программа «Цифровая экономика», включающая несколько направлений. Одно из важнейших – подготовка кадров для цифровой экономики. К 2024 году планируется довести число студентов по специальности IT до 120 тысяч. Другой аспект – история с электронным паспортом, которая рано или поздно коснется каждого.

– Поначалу людей с ними будет немного, – предположил Кирилл Меньшов. – Но многие путешествуют, и при заселении спрашивают паспорт. Что делать отелю, когда паспорт станет электронным? Каждой гостинице придется трансформироваться даже для одного гостя. Это только один из примеров. Каждому представителю бизнеса очень важно понимать, что происходит в государстве в целом и в его индустрии в частности. Мы не можем и не должны это игнорировать.