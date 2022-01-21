Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 21 января: число заболевших в 2,5 раза больше выздоровевших

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 21 января Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области заболеваемость коронавирусом неумолимо растет. Как рассказали «КП-Волгоград» в федеральном оперативном штабе, 21 января ковид выявили у 365 человек – это максимальное число с начала года. За сутки прирост увеличился на 33 случая заражения или на 13,4%. За все время распространения COVID-19 им заболели 133 912 волгоградцев. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 21 января 2022 года.

Стремительно растет заболеваемость ковидом по всей России, сегодня заразились 49 513 человек, днем ранее новых случаев было примерно на 10 тысяч меньше. В стране 21 января погибли от вируса 692 пациентов. В Волгоградской области за сутки жертвами коронавируса стали 17 жителей. За всю пандемию в регионе скончались от коронавируса 5 865 человек.

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

На фоне увеличения заболеваемости заметно уступает число выздоравливающих от ковида волгоградцев. За сутки пациентов, которые вылечились от COVID-19, более чем в 2,5 раза меньше количества заразившихся. 21 января победили коронавирус 138 жителей Волгоградской области. За все время выздоровел от опасной болезни 123 371 пациент.

Чтобы избежать взрывного роста заболеваемости из-за случаев омикрона в регионе продолжается кампания по вакцинации и ревакцинации от COVID-19. В ближайшее время начнется иммунизация от ковида волгоградских детей и подростков. Из-за вспышек коронавируса на карантин закрываются волгоградские школы. Еще в регионе могут закрыть детские сады, об этом шла речь накануне на заседании оперативного штаба. В связи с очередной волной пандемии в Волгоградской области с 1 февраля начнут действовать новые антиковидные ограничения.