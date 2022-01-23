Волгоградский психиатр рассказала, как COVID-19 убивает психику и почему приводит к суицидам

Коронавирус крайне опасен для психики человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус убивает не только на больничной койке – он смертельно опасен для психики человека. К таким выводам пришли ученые. С постковидным синдромом знакомы все, кто перенес опасный вирус. Людей настигают депрессии, апатия, упадок сил, появляются панические атаки, бессонница, становится хуже памятьи вообще когнитивные функции. О том, как наиболее эффективно справиться с последствиями заболевания, «КП-Волгоград» рассказала врач ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая психиатрическая больница 2», главный внештатный специалист психиатр КЗО, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии ВолгГМУ, кандидат медицинских наук Инна Замятина.

ПСИХИКУ УБИВАЮТ КОВИД И СТРАХИ

- Очень сложно сделать вывод о каком-то прямом и однозначном влиянии COVID-19 на психику человека. Исходя из практики и наблюдений, могу сказать, что на сегодняшний день, по данным исследователей, более трети переболевших коронавирусом сталкиваются в той или иной степени с негативными последствиями для психики. Переболевшие коронавирусом люди сообщают о существенно большом количестве симптомов. Диапазон этих расстройств очень широкий: от апатии до затяжных депрессий, панических атак и проблем с памятью, - отмечает психиатр.

Давление на психику оказывают и обстоятельства, в которые попадает человек.

- Локдауны, другие коронавирусные ограничения, удаленная работа, постоянное нахождение человека дома — все это уже провоцировало негативные психологические эффекты. Добавить к этому можно тревожные ожидания — страх заболеть в тяжелой форме, боязнь за близких, возможность потерять работу — и вот он, набор, который ложится тяжелым грузом на психику человека, - говорит Инна Замятина. - Когда человек заболевает, его тревожные ожидания усиливаются. Пациент начинает с опасением следить за своим состоянием, симптомами, температурой, дыханием. Никому не хочется оказаться в больнице, где действует строгий карантин. Еще больше страхов вызывает возможность развития тяжелых осложнений, применения аппаратов ИВЛ и других процедур.

Все это усиливается на фоне самого заболевания. Коронавирус вызывает постковидный синдром. Симптомы многим переболевшим знакомы: «туман в голове», дезориентация в пространстве, панические атаки и когнитивные расстройства. Однако подобные последствия не уникальны, говорят ученые.

- Так, еще в 2020 году в авторитетном медицинском журнале The Lancet появилась статья, в которой анализировались исследования последствий эпидемий — предшественников COVID-19 — вирусов SARS-1 м MERS. Психические расстройства у переболевших этими инфекциями оказались идентичными: спутанность сознания, подавленное настроение, тревожность, нарушение памяти, бессонница и даже делирий. Таким образом, можно сделать предварительный вывод: вирус COVID-19 не обязательно обладает какими-то уникальными свойствами, поражающими психику, - продолжает врач Инна Замятина.

РИСК СУИЦИДОВ ВОЗРАСТАЕТ

Выздоровление – только начало. После того, как пациента выписывают, ему предстоит долгое восстановление. И не только физическое, но и психическое. Увы, возрастает риск суицидов.

- Многие переболевшие коронавирусом пациенты отмечают у себя длительный упадок сил, нарушение настроения и снижение работоспособности. Например, частыми проявлениями депрессии могут быть апатия, уныние, подавленное состояние, ощущение тревоги, утрата интереса и удовольствия от работы и окружающего мира, ощущение вины и своей ненужности. Симптомы психических расстройств практически всегда негативно сказываются на семейной и профессиональной жизни человека, мешают выполнению ежедневных функций и вызывают состояние угнетения, - рассказывает кандидат медицинских наук Инна Замятина.

Стоит понимать, что выйти из этого состояния быстро не получится. Нужно дать себе время.

- Процесс выхода из «постковидной депрессии» — не быстрый. Специалисты заметили, что депрессия после коронавируса встречается у многих пациентов, и без должного лечения она сильно снижает качество жизни и даже может стать причиной попытки суицида, - отмечает доктор. - Суицидальное поведение человека в период пандемии обусловливается многими факторами: переизбытком негативной информации, изоляцией и связанным с ней одиночеством, финансовыми проблемами и потерей работы, продолжительными социальными ограничениями, страхом заразиться COVID-19 и заразить близких людей, домашним насилием и конфликтами из-за дистанционной работы.

В таких случаях необходимо сразу обратиться к специалисту, подобрать верное лечение, чтобы снять панику, тревожность, апатию, избавиться от дурных мыслей. Не нужно ничего бояться и стыдиться. Сегодня о психическом здоровье заботиться также нормально, как и о физическом. В обществе это давно не порицается.

СОВЕТЫ ПСИХИАТРА

Психиатр Инна Замятнина дает советы тем, кто чувствует, что стал заложником постковидного синдрома, кому необходима помощь. Во-первых, необходим эмоциональный покой.

- Не нужно пытаться вырваться из постковидного синдрома резко. Скорее всего, это не получится, а организм, и без того обессиленный болезнью, получит дополнительный стресс. Поэтому не рекомендуются сильные эмоциональные встряски и большие физические нагрузки. Также вряд ли помогут стимуляторы, включая алкоголь, - акцентирует внимание на ЗОЖ доктор.

Во-вторых, как никогда нужно позаботиться о правильном питании.

- Восстанавливать нужно не только психику, а организм целиком. Можно начать со здорового питания, пищи, богатой витаминами и аминокислотами». Что касается физических нагрузок, то они очень нужны, но повышать их необходимо постепенно. Рекомендуется побольше времени проводить на свежем воздухе, пешие или велосипедные прогулки, дыхательную гимнастику и йогу. Хороший эффект могут дать качественный и продолжительный сон, медитация, расслабляющие упражнения, - советует врач Инна Замятина.

Если угнетенное состояние устойчиво и длится более двух недель, не стоит откладывать визит к доктору. Это третий совет.

- Если болезнь все-таки привела к более тяжелым психическим последствиям — паническим атакам, бессоннице, навязчивым страхам и т. п., — лучше обратиться к психиатру. Не рекомендуется в таких случаях заниматься самолечением, особенно «назначать» себе сильнодействующие лекарственные средства. Откладывать визит к врачу тоже не стоит — чем раньше человек начнет бороться с психическими последствиями коронавируса, тем лучше будет результат. Главное – не впадать в панику и постепенно, шаг за шагом продвигаться к восстановлению, не перенапрягая свой организм. Не стоит постоянно сравнивать себя с состоянием «до ковида». Лучше сравнивать себя с состоянием «вчера».

А еще − при наличии симптомов постковидного синдрома важно обратиться к врачу и не заниматься самолечением (особенно фармацевтическим). Доктор сможет правильно оценить ваше состояние, индивидуально подберет подходящие медикаменты в адекватной дозировке. А поддержка обратной связи с врачом поможет своевременно корректировать терапию.