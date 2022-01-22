Температура под 40, поражение легких, месяц под кислородом: волгоградец рассказал, как его новорожденного сына с ковидом спасали в реанимации

Сейчас малышу 5 месяцев. Фото из семейного архива

Маленький Даниил из Волгограда заболел коронавирусом, когда ему было всего 18 дней. Сначала заразились ковидом его родители. Целый месяц ребенок провел в реанимации – были поражены легкие, держалась высокая температура. Сейчас семья вспоминает те дни, как страшный сон.

Первым в августе заболел отец малыша, температура под сорок и отсутствие запахов сразу навели на мысли о ковиде. Пока Антон ждал результат ПЦР-теста, симптомы уже прошли. И тут до 39 градусов поднялась температура у жены, которая с новорожденным сыном недавно вернулась из роддома. Через три дня заболел и малыш. Старшая сестра Даниила все это время была с родными, но ей коронавируса удалось избежать.

- Все соблюдал: маски, дистанция, антисептик в машине, после улицы брызгал все, даже за руку не здоровался. Где я мог заразиться, не знаю. Спортом занимаюсь, иммунитет должен быть хороший. А тут просто бах, и все, - поделился с корреспондентом «КП-Волгоград» отец малыша Антон.

Температура 39, слабость

Когда у маленького Даниила поднялась температура, он стал вялым, ослаб. Родители сразу вызвали скорую. Маму с ребенком в тот же день увезли в 8-ю больницу Волгограда. Долго подбирали антибиотик. Через неделю роженицу перевели в роддом №5, после кесарева сечения на фоне ковида начались осложнения, открылось небольшое кровотечение. Тогда отец купил смесь для кормления и лег в больницу к сыну. Даниила перевели сначала в палату интенсивной терапии, а в сентябре - в реанимацию под круглосуточное наблюдение.

- Положительных изменений не было. Пока подбирали антибиотик, температура поднималась постоянно. Поражение легких увеличивалось. Нас перевели в реанимацию, сыну подключили аппарат сатурации, поставили зонд, катетер. Там мы провели целый месяц. Сыну сделали три КТ, для маленького это, конечно, тяжело, но я надеюсь, он перерастет, - вспоминает Антон.

Новорожденный мальчик месяц провел в реанимации. Фото из семейного архива

Супруга выписалась из ковидного госпиталя через неделю, но Антон решил, что сам останется в больнице с сыном. К уходу за ребенком в условиях реанимации он уже приспособился. Научился разводить смесь, кормить. А как лечить малыша тем временем решали множество врачей. Практически каждый день собирали консилиумы по видеоконференцсвязи.

«Врачи не знали, как лечить»

- Как мне объяснили, на тот момент еще не было рекомендаций по терапии для таких маленьких детей с коронавирусом. Сын был первым, кто в таком возрасте заболел контактно. До этого дети с ковидом рождались от заболевших матерей. Врачи не знали, как лечить. Поэтому постоянно были на связи с профессорами. Множество квалифицированных специалистов приезжали осматривать сына в больницу. Каждый день брали кровь на полный анализ, - рассказывает Антон.

Первые варианты коронавируса не так сильно «цеплялись» к малышам. Когда семья заболела COVID-19, это был штамм «дельта», который начал вызывать тяжелые последствия и у детей. Теперь пошла новая волна омикрон-штамма.

Маленькому Даниилу уже 5 месяцев. Малыш растет и радуется жизни. После выписки из больницы ему еще долго долечивали постковидный «хвост», делали ингаляции, родители выполняли все рекомендации врачей.

- Сейчас у сына все хорошо. У нас высокие антитела. Мы с супругой не были привиты, но когда подойдет время, пойдем вакцинироваться, - отец признается, что отношение к вакцинации от коронавируса у него изменилось. - Насчет прививки детям не уверен, хотя школа старшей дочери уже ушла на карантин. Тяжелое это заболевание, если честно. После прививки тоже можно заболеть, но не так сильно. Мы реально соблюдали все рекомендации, но нас это не спасло. Другим могу лишь посоветовать избегать людных мест, мероприятий, не звать гостей, соблюдать гигиену. Обязательно мыть руки. Не могу видеть, как в магазине люди без масок стоят в очереди, прижимаются - не пережив, этого не понять.