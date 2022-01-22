17-летняя девушка пострадала в массовом ДТП в Волгограде

Три авто столкнулись на Первой продольной. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Субботним утром 22 января 2022 в Краснооктябрьском районе Волгограда произошло сразу два массовых ДТП. В столкновении трех авто у Царицынской оперы никто не пострадал, а вот в аварии на Первой продольной травмы получила 17-летняя пассажирка такси. На перекрестке проспекта Ленина и проспекта Металлургов в 10.40 столкнулись автомобили Infiniti, «Лада Веста» и «УАЗ». По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что 42-летняя женщина за рулем дорого внедорожника не уступила дорогу, сообщили в полиции региона.

- По предварительным данным, женщина-водитель, управляя автомобилем infiniti, двигаясь по проспекту Ленина и совершая левый поворот в сторону улицы Чистоозерной, не предоставила преимущество движения и совершила столкновение с автомобилем такси, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального главка МВД.

Водитель внедорожника не утупила дорогу при повороте. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

«Ладу Веста», которая ехала по проспекту, от удара отбросило в сторону, в результате автомобиль оказался на пути УАЗа. Машины столкнулись. после такси врезалось в столб на остановке.

Спустя несколько минут всего в сотне метров от места аварии на проспекте Ленина произошло еще одно массовое ДТП. На малом проспекте напротив Царицынской оперы тоже столкнулись три автомобиля. На этот раз обошлось без пострадавших.