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Происшествия22 января 2022 11:56

17-летняя девушка пострадала в массовом ДТП в Волгограде

Сразу две массовые аварии с разницей в несколько минут произошли в субботу, 22 января, в Краснооктябрьском районе
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Три авто столкнулись на Первой продольной.

Три авто столкнулись на Первой продольной.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Субботним утром 22 января 2022 в Краснооктябрьском районе Волгограда произошло сразу два массовых ДТП. В столкновении трех авто у Царицынской оперы никто не пострадал, а вот в аварии на Первой продольной травмы получила 17-летняя пассажирка такси. На перекрестке проспекта Ленина и проспекта Металлургов в 10.40 столкнулись автомобили Infiniti, «Лада Веста» и «УАЗ». По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что 42-летняя женщина за рулем дорого внедорожника не уступила дорогу, сообщили в полиции региона.

- По предварительным данным, женщина-водитель, управляя автомобилем infiniti, двигаясь по проспекту Ленина и совершая левый поворот в сторону улицы Чистоозерной, не предоставила преимущество движения и совершила столкновение с автомобилем такси, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального главка МВД.

Водитель внедорожника не утупила дорогу при повороте.

Водитель внедорожника не утупила дорогу при повороте.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

«Ладу Веста», которая ехала по проспекту, от удара отбросило в сторону, в результате автомобиль оказался на пути УАЗа. Машины столкнулись. после такси врезалось в столб на остановке.

Спустя несколько минут всего в сотне метров от места аварии на проспекте Ленина произошло еще одно массовое ДТП. На малом проспекте напротив Царицынской оперы тоже столкнулись три автомобиля. На этот раз обошлось без пострадавших.

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