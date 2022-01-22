Девятый день в метель разыскивают пропавшую школьницу в Волгоградской области

Девочку разыскивают девятый день. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Девятый день в Камышинском районе Волгоградской области разыскивают без вести пропавшую Айлиту Литу. 15-летняя девочка из села Чухонастовка ушла в школу 13 января и исчезла. К поискам присоединились более 500 человек – полиция, военные, спасатели МЧС, волонтеры отряда «Лиза Алерт», следователи и криминалисты, но пока все безрезультатно.

- В поисковой операции в районе села Чухонастовка задействованы аэромобильная группировка, снегоходы, снегоболотоходы «Бобр», кинологическая служба, беспилотные авиационные системы вертолетного и самолетного типа, - рассказали в главном управлении МЧС России по Волгоградской области.

Поиски осложняют снегопады и метели, не прекращающие с того самого дня, как исчезла Айлита. Всю округу завалило снегом. Но поисковые группы продолжают прочесывать метр за метром, деревянными щупами пронизывая снег, осматривают дома, хозпостройки, меловые горы и пещеры, куда, по словам матери пропавшей девочки, могла уйти школьница.

Ориентировка на пропавшую Айлиту Ли. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Все это время на месте работают активисты поискового отряда «Лиза Алерт». Добровольцы просят о помощи и ищут соратников, которые готовы присоединиться к поисковой операции. Требуются физически крепкие и подготовленные люди. За несколько дней поисков более 600 человек и 74 группы уже прошли почти 2 тысячи километров, сообщают добровольцы. Поиски продолжаются несмотря на непогоду. Как помочь отряду и присоединиться к поискам, можно узнать в группе в ВК.

Напомним, Айлита Ли отправилась утром 13 января в школу. Из дома вышла в 7.55, ее видел сторож, но на занятия в тот день она не пошла. Куда отправилась подросток, по сей день остается загадкой. Тревогу вечером подняла бабушка, когда ее внучка не вернулась домой. Позже в уличном туалете за клубом найдут портфель пропавшей школьницы, а в нем дневник с тревожными записями.

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