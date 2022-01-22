Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 22 января: заболеваемость резко растет

Пока больше волгоградцев лечатся дома. Фото: Артем КИЛЬКИН

В России за последние сутки число заболевших коронавирусом выросло в полтора раза – с 38,8 до 57,2 тысячи человек. Резко увеличилось количество заразившихся COVID-19 и в Волгоградской области. Диагноз подтвердили тестами у 417 человек, накануне заболевших было 365. При этом в столице подхватили ковид за сутки сразу 16 тысяч человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 22 января 2022 года.

В ковидных госпиталях и на дому на сегодня проходят лечение от коронавируса более 4,7 тысячи волгоградцев. Более все больше детей, школы одна за другой закрываются на карантин. Так как новая волна только началась, выписка по выздоровлению в разы меньше. Закрыли больничные листы за минувшие сутки всего 152 волгоградца, всего среди вылечившихся 123,5 тысячи жителей региона.

Печальный список пополнили еще 15 жителей Волгограда и области. Всего за почти два года пандемии по данным федерального оперштаба коронавирус унес жизни 5880 волгоградцев.

Напомним, в Волгограде и области продолжают действовать карантинные ограничения по коронавирусу. Их действие продлили на неопределенный срок. Добавили и несколько новых положений. Среди них – новый порядок работы МФЦ, которые вдвое сократят очный прием. Смотрите, что изменится в ковид-ограничениях в Волгограде и области с февраля 2022 года.