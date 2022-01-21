«Никотин убивает»: волгоградский профессор рассказала, как бросить курить

В России курят порядка 70% мужчин и до 40% женщин. Это серьезная зависимость, которая бьет по всему организму. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В России курят порядка 70% мужчин и до 40% женщин. Это серьезная зависимость, которая бьет по всему организму: у курильщиков увеличена печень, от никотина страдают легкие, головной мозг и даже болят ноги. Уже не говоря про неприятный запах изо рта. В двух пачках сигарет содержится доза никотина, способная убить человека! Но даже эти аргументы не всем помогают избавиться от вредной привычки. В новом выпуске «Позовите профессора» врач-пульмонолог, профессор кафедры общественного здоровья и здравоохранения Института непрерывного медицинского и фармацевтического образования ВолгГМУ, доктор медицинских наук Ольга Родионова рассказала, как бросить курить и чем опасны «заменители».

- Россия - одна из самых курящих стран в мире. Впереди нас только Китай. Хочется заметить, что с женщинами особая беда. Дело в том, что женские легкие очень чувствительны к никотину. Большая часть курящих женщин - это лица до 38 лет, то есть находящиеся в детородном периоде. Надо отметить, что в листьях табака в настоящее время выделено порядка двух с половиной тысяч веществ, - приводит статистику профессор Родионова.

В составе табака могут быть даже радиоактивные вещества. Например, радиоактивный полоний.

- Из-за табачной зависимости курящий человек испытывает дозу облучения, равную 20 рентгенам. Это, несомненно, маленькая доза, но, к сожалению, она постоянная. При выкуривании сигареты формируется не 2,5, а 4 тысячи различного рода веществ, 100 из которых являются потенциально токсичными для курящего человека, - предупреждает доктор медицинских наук Ольга Родионова.

Каждый раз, когда курильщик достает сигарету. он подвергает себя серьёзному риску. Ученые установили, что в процессе выкуривания формируются два потока: первый при затяжке (60%), второй – между ними. Состав этих потоков приблизительно одинаков.

- Исследования, выполненные в 80-х годах японскими учеными, показали, что если в семье муж курит, это увеличивает риск развития у некурящей женщины рака легких. Прежде всего, основное пагубное действие табака сводится к развитию воспаления в дыхательной системе, вследствие чего возникают такие известные заболевания, как бронхит курильщика, ХОБЛ, - рассказывает Ольга Родионова о негативном влиянии на организм человека.

Но это только кажется, что страдают одни легкие. На самом деле все куда серьезнее.

- Не менее значимо влияние никотина и других токсических веществ на сердечно-сосудистую систему. Легочная гипертензия - еще один симптом поражения органов сердечно-сосудистой системы при табачной зависимости. Считается, что никотиновая зависимость представляет собой системное заболевание, при котором наблюдается не только поражение легких, но и такие легочные проявления, как снижение кислорода в сыворотке крови и наоборот - увеличение концентрации углекислого газа.

А это приводит к снижению памяти, одышке, хроническому кашлю, увеличению печени и даже отекам ног.

- Боль в ногах - симптом атеросклероза артерий нижних конечностей. Это проявление никотиновой зависимости, - объясняет профессор.

К счастью, в наше время модно не курить, везде рекламируют ЗОЖ. Поэтому многие, кто подсел на никотиновой крючок, пытаются бросить. Такие люди разделяются на две группы.

Одни могут бросить раз и навсегда.

- В этой ситуации следует остерегаться ожирения. Существует целый ряд национальных руководств, где врачи в этой ситуации могут использовать психотропные средства для снижения, в том числе массы тела, и улучшения настроения, ведь никотиновая зависимость равноценна героиновой.

А вот другие не могут категорически отказаться от сигарет. Им необходимо снижать дозу.

- Следует помнить, что резкий отказ от табачной зависимости зачастую провоцирует развитие у пациентов приступов стенокардии, подъем артериального давления, снижение настроения и других проблем со здоровьем.

Вообще лучше обратиться к врачам. Так как никотиновая зависимость – это болезнь, то и лечить ее нужно грамотно. Только специалист поможет правильно подобрать препараты, расскажет о важности эмоциональной поддержки, подскажет правильную литературу.

- В настоящее время никотиновая зависимость может быть представлена иными торговыми видами. Это электронные сигареты и другие формы. Ученые проводят исследования относительно возможного влияния указанных форм зависимости на организм человека. Но одно совершенно ясно: все формы никотиновой зависимости так или иначе сопряжены с риском развития патологий, в первую очередь дыхательной системы, - резюмирует врач-пульмонолог Ольга Родионова.