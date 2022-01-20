На 37% выросло число госпитализаций с ковидом в Волгоградской области

В больницах с каждым днем все больше ковидных пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

На оперативном штабе по коронавирусу Волгоградской области 20 января председатель комитета здравоохранения региона рассказал о текущей обстановке в системе здравоохранения. За неделю на 84% выросло число обращений в поликлиники с симптомами ОРВИ и COVID-19, на 37% увеличилось количество госпитализированных. И появление первых заболевших со штаммом омикрон не позволяет медикам делать оптимистические прогнозы, сообщил Анатолий Себелев.

- Учитывая контагиозность этого штамма, мы предполагаем дальнейший рост заболеваемости в первую очередь в крупных коллективах, и там, где не проводится в должной мере вакцинация и ревакцинация, - заявил глава облздрава. - Также высокие риски распространения ковида среди детского населения.

Чиновники надеются, что снизить взрывной характер распространения омикрон-штамма позволят высокие цифры по вакцинации и ревакцинации. На сегодня в Волгоградской области сделали прививки от ковида более 1,43 миллиона человек – это 89,86% от плана. При этом в медорганизациях, подведомственных облздраву, вакцинировано почти 46 тысяч сотрудников или 99% от общего числа, ревакцинацию прошли 38,5% медиков.

- Медицинские организации готовы к проведению вакцинации детей в возрасте от 12 до 18 лет, но вакцина в регион пока не поступила, - отметил Себелев.

Медики ждут колоссальных нагрузок на систему здравоохранения. Поэтому поликлиники переводят на экстренный режим работы, закупают необходимые медикаменты и СИЗ усиливают штат, в том числе колл-центров. В резерве у облздрава порядка 2,5 тысяч медиков неинфекционного профиля, 1,8 тысячи студентов и ординаторов и 250 волонтеров-медиков. Составлен план развертывания ковидных госпиталей на 10 тысяч коек. ПЦР лаборатории будут работать в три смены, чтобы обеспечить необходимый охват. Для них закупают новое оборудование.

- Для снижения скорости распространения вируса мы предполагаем основную работу проводить на дому, что снизит количество очередей в поликлиниках, не даст возможности распространения инфекции в общественной среде, - рассказал об оптимизации работы поликлиник председатель облздрава.

Это касается и визита врача, и забора биоматериала на анализ, и доставки лекарств. При этом часть пациентов будут диагностировать удаленно по телефону с применением опросных чек-листов.