Сдаем на переработку, высаживаем в грунт: что волгоградцы делают с елкой после Нового года

Елки из питомника привозили волгоградцам в горшках с землей, так же и забирали. Выжили почти все растения. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сегодня модно быть экологически сознательными людьми, и все больше жителей Волгограда и области делают свою жизнь экологичнее. Новогодние праздники показали, что все больше наших земляков стали сознательнее относиться к природе. Живая елка в горшке, минимум игрушек, энергосберегающие гирлянды – так 2022 встречали во многих волгоградских заведениях и в обычных квартирах. Даже те, кто покупал уже срезанное дерево, после праздников повезли свои елки на переработку. Второй год такой пункт работает в ТРЦ «Акарель».

НАСТОЯЩЕЕ ДЕРЕВО В КВАРТИРЕ? ДА!

Около 400 обычных волгоградцев и предпринимателей взяли в этом году елки в аренду из питомника. Среди них – наш корреспондент. На самом деле, мы очень боялись, что настоящее живое дерево в квартире с центральным отоплением если и простоит все праздники, то к их окончанию просто умрет. Но нам, как и большинству людей, которые поставили елки в горшках в своих квартирах, кофейнях, салонах красоты, удалось сохранить дерево и вернуть его в питомник в том же состоянии, в котором брали.

- Перед праздниками мы раздали в аренду около 400 деревьев, вернули уже порядка 300. Могу сказать, что только 4 елки погибли, осыпались, - рассказал «КП-Волгоград» управляющий питомником елок Кирилл.

Да, елка требовала ухода, как живое существо. Вместе с деревом из питомника мы получили удобрение, которым надо было трижды полить землю. И каждое утро и вечер мы увлажняли елку, орошая ее водой из брызгалки. Переживая, что елке будет жарко, мы также до минимума убавили батарею в квартире. Да, было холодновато, но это единственное неудобство, которое мы испытали.

Сейчас все арендованные елки возвращаются на базу. В грунт их высадят не сразу. Пока они будут хранится в подходящих по температуре и влажности условиях в питомнике, а с наступлением благоприятных для посадки растений условий владельцы обещают высадить деревья в грунт.

Дерево в квартире провело больше месяца и почти не осыпалось. Главный секрет - держать в прохладе и ежедневно брызгать водой. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Кстати, у многих волгоградцев дерево не только не погибло, но и пошло в рост и зазеленело. Некоторые деревья возвращались в питомник с ярко-зелеными молодыми веточками. Так что при правильном уходе держать растение в квартире очень даже можно.

ЕЛКА ПОСЛУЖИТ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Если вы покупали срезанное дерево, но вам его тоже жалко выносить на мусорку, отвезите его в пункт переработки. ТРЦ «Акварель» уже второй год подряд предлагает волгоградцам подарить елкам вторую жизнь. До 1 марта вы можете сдать елку в специальный контейнер. Из собранных деревьев весной сделают щепу, которую передадут в приют для животных.

- В переработанном виде ёлка, а точнее щепа — качественный и удобный материал для подстилки в вольерах. В прошлом году мы собрали 1200 деревьев, из чего получилось 160 мешков щепы. Мы вместе помогли приюту и 1300 собакам и кошкам, - рассказали «КП-Волгоград» организаторы акции в ТРЦ «Акварель».

Это бесплатно. Елку следует привозить без мишуры и прочих украшений, даже если они вам не нужны. Пункт сбора находится на парковке К торгово-развлекательного центра на проспекте Университетском, 107. (Рядом с кольцом «Добро пожаловать»). Время работы: 2 января - 1 марта с 06.00 до 24.00.