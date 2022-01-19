В Волгоградской области обсудили, в каких условиях придется выживать бизнесу из-за омикрона

В области резко растет заболеваемость ковидом. Фото: АВО

В среду, 19 января 2022, в Волгоградской области прошел совет по развитию промышленности и ТЭК. Губернатор Андрей Бочаров, чиновники и бизнесмены обсудили, как сохранить здоровье жителей региона и работников предприятий в условиях распространения омикрон-штамма коронавируса, и на какие ограничения можно пойти без колоссальных потерь для бизнеса и промышленности.

- В этот сложный период мы должны принять все меры, чтобы максимально сохранить производственный потенциал волгоградской промышленности, - отметил губернатор Андрей Бочаров, открывая совет.

Промышленность дает Волгоградской области порядка 32% валового регионального продукта, более чем 45% доходов в бюджет. Кроме того, в этом секторе работает более 130 тысяч человек - 23% от общего числа занятых в экономике, так что промпредприятия формируют бюджет пятой части населения региона.

Тем временем, заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области в последние дни резко растет, на пике волны омикрона прогнозируют более 2 тысяч заражений в сутки. Ковид может парализовать работу многих отраслей.

- После 8-недельной стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации, в Волгоградской области уже резко увеличились показатели ежедневной заболеваемости коронавирусной инфекцией - за 6 дней, с 14 января, почти вдвое, - отметил губернатор. - К сожалению, это только начало. Отмечу, что уже сейчас в общем числе заболевших – более трети это работники промышленных предприятий.

В своем докладе глава региона отметил, что в Европе «омикрон» заставил многие предприятия остановить конвейер либо работать «на грани», в результате снижаются объемы выпуска продукции. Как будет развиваться ситуация с коронавирусом в Волгоградской области дальше, зависит от жителей и руководства предприятий.

Чтобы новая волна ковида не парализовала волгоградскую промышленность, губернатор попросил директоров предприятий перевести на удаленку максимально возможное количество сотрудников, следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора и оперштаба, а также взять на личный контроль вакцинацию работников и их семей и тестировать сотрудников на коронавирус на предприятиях и в организациях.

- Обеспечить максимально возможный перевод сотрудников на дистанционный режим работы, а также, в зависимости от специфики технологических процессов на производстве, эффективное применение различных гибких форм занятости людей – сокращенный рабочий день, вахтовые или посменные механизмы и другие возможные меры, - озвучил требования губернатор.

Все это, по мнению властей, позволит обеспечить бесперебойную работу промышленного комплекса Волгоградской области.