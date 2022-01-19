Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 19 января: за сутки заболели более 300 человек

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 19 января Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области сбываются негативный прогнозы, связанные с распространением штамма коронавируса «омикрон». Заболеваемость стремительно начала расти. Как рассказали «КП-Волгоград» в федеральном оперативном штабе, 19 января в регионе ковид подтвердился у 316 человек – это на 52 пациента или на 19,7% больше, чем было днем ранее. Растет заболеваемость и в целом по стране, сегодня заразились 33 899 россиян. В среду Волгоградская область занимает 19-е место в России по числу новых заражений. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 19 января 2022 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

В регионе в среду подтвердились 17 смертей от ковида. Всего за пандемию жертвами стали 5 834 волгоградца. Заболели во время распространения вируса 133 225 жителя Волгоградской области.

Статистика ковида в Волгоградской области по данным портала стопкоронавирус.рф

По сравнению с цифрами декабря и начала января в последние дни в регионе значительно сократилось число выздоравливающих от коронавируса. 19 января вылечился от опасной болезни 131 волгоградец. За всю пандемию COVID-19 победили 123 086 жителей Волгоградской области.