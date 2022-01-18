Глава региона Игорь Артамонов обсудил с архитекторами значимые для Липецка проекты

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Реконструкцию ГДМ «Октябрь», застройку площадки бывшего кинотеатра «Спутник» и проект хирургического корпуса областной детской больницы обсудили сегодня участники Архитектурно-градостроительного совета при главе администрации Липецкой области. Заседание провёл глава региона Игорь Артамонов. Он подчеркнул, что при проектировании новых объектов и реконструкции старых зданий необходимо придерживаться единого городского стиля и стараться беречь архитектурное наследие. Сохранить преемственность стилей постарались авторы проекта реконструкции ГДМ «Октябрь». Его внешний облик обсуждался на предыдущем заседании Градсовета и был отправлен на доработку. Сегодня архитекторам было представлено два варианта – приближенный к нынешнему и принципиально непохожий на сегодняшний. Абсолютное большинство высказалось за сохранение советского наследия, но в современной интерпретации.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

«Выбрали первый вариант, более традиционный, что, по моему мнению, правильно и важно для жителей города. Это история Липецка, её нужно беречь. Теперь предстоит разработать варианты ночной подсветки и выполнить большую работу внутри, чтобы «Октябрь» стал современным культурным пространством», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Обсуждая варианты благоустройства территории бывшего кинотеатра «Спутник», который находится на площади Победы в Липецке, глава региона подчеркнул, что здесь особенно важно учесть мнение жителей. Липчане неоднократно высказывались за создание в этом месте сквера. Сейчас участок пустует, владелец планирует получить разрешение на строительство административно-торгового здания. Сегодня были предложены три варианта его исполнения. Большая часть экспертов поддержала проект, приближенный к советской архитектуре, выполненный в сдержанных тонах и подразумевающий большую долю остекления. При этом собственник заверил, что рядом обустроит зелёную зону отдыха, где будут прогулочные площадки, откроется летнее кафе и в перспективе появится кинотеатр под открытым небом.

«Создание парковой зоны обязательно должно быть прописано в договоре. Мэру города нужно будет проконтролировать», – пояснил журналистам глава региона.

Проект фасада хирургического корпуса детской областной больницы был представлен в трёх вариантах, и каждый вызвал дискуссию. Согласно первому, фасад корпуса может быть выполнен в светло-зелёных оттенках, у второго в основе серый с вкраплением розовых и голубых цветов, а также с декоративными элементами в виде роботов, в третьем зелёный сочетается с жёлтым. Поскольку к единому мнению архитекторы не пришли, проект был отправлен на доработку.