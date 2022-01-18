Свежие новости о «Роторе» на 18 января 2022 года: бюджет 760 миллионов, ни одного трансфера, игра с африканцами из Геленджика

Фото: СК "Ротор"

У футболистов «Ротора» близится к концу первый зимний учебно-тренировочный сбор. Команда из Волгограда базируется в краснодарском Крымске. Позади неделя тренировок на футбольных полях и тренажерного зала, новостей, тем временем, из стана коллектива не так много. Клуб пока не активничает на трансферном рынке. Зато в волгоградской команде расширился штат тренеров. Видимо, финансовые возможности «Ротора» позволяют это сделать. «КП-Волгоград» рассказывает о последних новостях команды на 18 января 2022 года.

НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВЕ

Удивительно, «Ротор», который во время каждого периода дозаявок игроков активно меняет состав, сейчас отсиживается. Зимой клуб не сделал ни одного приобретения и ни с кем из футболистов не расстался. Хотя федеральные спортивные СМИ сообщают, что якобы из стана сине-голубых уйдут Кавтарадзе, Николаев, Первушин и Слепов. Пока это не больше, чем слухи, потому что все эти игроки в расположении «Ротора» в Крымске.

7 ТРЕНЕРОВ

В «Роторе» сейчас очень расширенный тренерский штаб. После ухода Дмитрия Хохлова все его помощники остались в волгоградском клубе, имея контракты до конца сезона. Евгений Алдонин, Евгений Плотников, Николае Русу и Михаил Мысин теперь входят в штаб Артема Куликова. Кроме того, новый рулевой «Ротора» на должность старшего тренера пригласил Константина Синеонкова. В итоге у волгоградской команды сейчас 7 тренеров, 6 из которых находятся на сборе. Только лишь Михаил Мысин, который работает тренером-аналитиком, остался в Волгограде.

БЮДЖЕТ БОЛЕЕ 700 МИЛЛИОНОВ

Всегда много вопросов вызывает бюджет, которым обладает спортивный клуб «Ротор». Кроме основной футбольной команды, есть еще «Ротор-2», коллектив по регби, академия. Генеральный директор клуба Андрей Рекечинский на редких пресс-конференциях не называет конкретную или даже примерную сумму, которую получает «Ротор» на год. Однако из открытых источников известно, что в 2022 году клуб должен получить в качестве государственной поддержки 760 миллионов рублей. Документ был подписан еще летом председателем областного спорткомитета Александром Глиняновым. Не исключено, что цифра может измениться.

ИГРА С ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ

Что касается спортивной составляющей, то «Ротор» на сборе пока только тренируется – на футбольном поле и в тренажерном зале. Причем некоторые занятия проходят во время снегопада, в Краснодарском крае погода бывает не лучше, чем в Волгоградской области. Сбор у сине-голубых закончится 20 января, и в этот день они проведут контрольный матч. Соперником станет команда «Виста» из Геленджика, которая выступает в чемпионате Краснодарского края. Интересно, что состав у коллектива очень интернациональный, он почти полностью состоит из молодых африканских футболистов, также есть игроки из Латинской Америки и 3 россиянина. «Виста» является уникальным проектом в России, который развивает футбольный потенциал студентов из разных стран.

Напомним, следующие 2 сбора «Ротора» пройдут в Турции. Первенство ФНЛ, в котором сине-голубые занимают 17-е место, возобновится для волгоградцев 6 марта домашней игрой с «Томью». 1 марта «Ротор» в Казани встретится с «Рубином» в рамках 1/8 финала Кубка России.