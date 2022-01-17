Волгоградские врачи спасают годовалого малыша, выпившего уксус

Врачи делают все возможное, чтобы сохранить ребенку жизнь и здоровье. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Вот 25-й больницы в Волгограде уже третьи сутки волгоградские врачи борются за жизнь 1,4-годовалого малыша, который выпил уксусную эссенцию. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе облздрава, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

- ЧП произошло 14 января в областном центре. Малыш выпил уксусную эссенцию, а также разлил ее себе на голову и верхнюю часть тела, получив сильнейшие наружные и внутренние ожоги, - уточнили в комитете здравоохранения.

Родители вызвали «скорую», малышу оказали первую помощь и госпитализировали. Но последствия оказались очень серьезными. К спасению ребенка подключились федеральные специалисты, которые вместе с волгоградскими коллегами выбрали самую эффективную тактику лечения. Маленького пациента осмотрели офтальмолог, ожоговый хирург, токсиколог, анестезиолог-реаниматолог.

Самое страшное, что подобных случаев в Волгоградской области – десятки. Только за 2021 год в больницу попали 59 человек с подобным отравлением, 15 из них – дети. Четверых взрослых спасти не удалось.

Врачи предупреждают: отравление уксусом – очень серьезно. Нельзя самостоятельно выводить яд, нужно как можно скорее обратиться к медикам.

- Отравление уксусной эссенцией очень опасно, так как может привести к внутренним кровотечениям, острой почечной недостаточности и другим бедам, ведущим к инвалидности и летальному исходу. С такими случаями мы встречаемся достаточно часто. Никакой самодеятельности при отравлении всеми прижигающими веществами – кислотами или щелочами – предпринимать не стоит, - предупреждает главный внештатный токсиколог комитета здравоохранения Волгоградской области, заведующий центом острых отравлений ГУЗ «ГКБ СМП № 25» Сергей Ларионов. - Нельзя в том числе промывать желудок самостоятельно. Нужно как можно скорее вызвать «скорую». Чем быстрее мы промоем зондовым способом желудок, чем быстрее удалим хотя бы часть яда из организма – тем эффективнее будет дальнейшее лечение.