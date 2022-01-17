«Это месть, дело сфабриковано»: в Волгограде арестованный за взятку инспектор Ростехнадзора обратился к Бастрыкину

Экс-инспектор Ростехнадзора написал открытое письмо из СИЗО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пять месяцев назад в Волгограде арестовали бывшего главного инспектора по общепромышленному надзору и надзору за объектами нефтегазового комплекса Нижне-Волжского управления Ростехнадзора Сергея Ильина. Его подозревают в получении взятки. Но экс-сотрудник надзорного ведомства утверждает – доказательства сфабрикованы, и выдвигает свою версию событий. Он обратился в открытом письме к председателю СК РФ Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться в уголовном деле.

Как ранее сообщала «КП-Волгоград», Ильина поймали с поличным 27 августа 2021 года. Он получил 200 тысяч рублей от директора зернового предприятия.

- Подозреваемый предложил директору оказать содействие при вводе в эксплуатацию нового элеватора, а также помочь установить указанному промышленному объекту IV класс опасности, вместо III, который по закону влечет лицензирование деятельности предприятия. В качестве вознаграждения сотрудник Ростехнадзора потребовал 500 тысяч рублей. Коммерсант пообещал подумать над предложением. Пауза затянулась почти на год, - озвучили официальную версию в волгоградском следкоме.

За это время фирма выросла – построили несколько зернохранилищ, которые нужно было вводить в эксплуатацию. Тогда Ильин потребовал 640 тысяч, а позже снизил до 200 тысяч. Взятку получил, но под контролем оперативников Главка МВД. После чего отправился в СИЗО.

Сам Ильин вину отрицает. Утверждает, что его подставили «нечистоплотные бизнесмены». За 17-летний стаж работы инспектор всегда был на хорошем счету у руководства.

- До настоящего уголовного дела, которое я считаю сфабрикованным, а данную мне «взятку» - провокацией, никогда не попадал в поле зрения правоохранительных органов, - рассказал Сергей Ильин в своем письме.

«Черная полоса» началась пару лет назад. Волгоградец попал в ДТП, машина не подлежала ремонту, а так как характер работы инспектора – разъездной, пришлось брать кредит на новую.

- О моих житейских проблемах знал и директор фирмы, который стал и заявителем, и «взяткодателем», придумав нехитрую схему, как вручить мне деньги и выдать эти действия за дачу взятки.

По словам Ильина, зерновой олигарх сам ему позвонил и предложил встретиться.

- Я встретился с ним, по его настоянию в его машине. Он, не давая опомниться, заявил, что «у него есть свободные деньги и он, зная о моих проблемах, готов мне помочь». Пока я припоминал, что к чему, он вытащил деньги и положил их передо мной, как в последствии оказалось 200 тысяч рублей. Я находился в замешательстве, сразу предложил написать расписку, чтобы потом не было взаимных претензий (разговор есть на оперативном видео, что подтверждает мою правоту), - продолжает Ильин.

И объясняет мотивы бизнесмена.

- Дело в том, что фирме уже были представлены два уведомления об отказе в регистрации-перерегистрации объектов, а без разрешения на их работу директор терпел колоссальные убытки, сотни миллионов рублей на бизнесе по транспортировке и хранению зерновых. Мне вменяют получение взятки за якобы данное обещание изменение класса опасности объекта (элеватора) во время инспекции. Но данная формулировка является полнейшей нелепицей, как если бы автоинспектор пообещал водителю фуры классифицировать ее как легковушку или мотоцикл, чтобы платить меньший налог. Такое решение лежит не просто за пределами моих полномочий, но и в принципе невозможно и вскрывается при первой же проверке. К регистрации-перерегистрации объектов и изменению классов опасности я отношения не имел и повлиять на это не мог!

Также Ильин утверждает, что заказчик – другой бизнесмен, которому он когда-то перешел дорогу. Инспектор Ростехнадзора не выдал допуск к управлению элеватором другому коммерсанту, чем повлек большие убытки.

- В частности, весной 2021 года я привлек его к административной ответственности за не предоставление отчетности, в октябре 2021 года он должен был быть подвергнут дисквалификации, и это повлекло бы приостановление деятельности его предприятий и очень значительным убыткам. Но организовав мою «посадку» избежал ответственности, - утверждает Ильин.

Мужчина просит обратить пристальное внимание на ход расследования.

- Для массовости эпизодов сейчас опрашиваются представители предприятий из зоны моей ответственности и их вынуждают дать показания о «взятках» мне – колбасой, водкой, оплатой гостиницы (в которой я никогда не был), это вызывает уже какое-то чувство сюрреализма. Я очень надеюсь на огласку моей истории и внимание со стороны общественности, СМИ, надзорных органов, СК РФ, ФСБ и всех неравнодушных граждан!

Официально на Ильина завели уголовное дело по статье «получение должностным лицом взятки за незаконные действия, совершенные в крупном размере». Его сразу же взяли под стражу. Сотрудники СК продлжают расследование.