Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 17 января: с приходом «омикрона» заболеваемость резко пошла вверх

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 17 января Фото: Артем КИЛЬКИН

В начале новой неделе стало известно, что в Волгоградской области были выявлены первые случаи заражения коронавирусом штаммом «омикрон». С приходом в регион самой агрессивной мутации ковида начался резкий рост заболеваемости, который наблюдается четвертый день. 17 января в Волгоградской области COVID-19 подтвердился у 241 человека, рассказали «КП-Волгоград» в федеральном оперативном штабе. Число новых случаев за сутки увеличилось на 18 или на 8,1%. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 17 января 2022 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

В понедельник Волгоградская область занимает 25-е место в стране по новому числу заразившихся. Рост заболеваемости наблюдается по всей России. 17 января в стране заразились 30 726 человек, скончались 670 пациентов. В Волгоградской области за последние сутки от коронавируса умерли 14 жителей.

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

За все время распространения ковида его подхватили 132 645 волгоградцев, умер 5 801 пациентов. Во время пандемии выздоровели от коронавируса 122 770 жителей региона. За последние сутки вылечились от опасной болезни 65 волгоградцев.

На фоне роста заболеваемости уровень госпитализаций в ковидные стационары в Волгоградской области не увеличился. В больницах с коронавирусом лечатся порядка 1 500 человек. За жизни 150 пациентов борются в реанимациях - почти все они не вакцинированы, старше 60-ти лет и имеют хронические заболевания.