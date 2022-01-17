Неплательщиков алиментов теперь накажут строже

У сотрудников УФССП по Волгоградской области в работе порядка 20 тысяч исполнительных производств на взыскание алиментов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году в России начали действовать новые требования к взысканию алиментов. Согласно изменениям в КоАП РФ и Уголовный кодекс, теперь отвечать придется и за частичную неуплату, а если долги по алиментам возникают неоднократно, то неплательщику грозит уголовное наказание.

- Теперь административная ответственность предполагается не только за отказ от оплаты, но и за частичную невыплату алиментов. Это, кстати, касается не только алиментов на детей, но и на нетрудоспособных родителей. Кодекс об административных правонарушениях предусматривает обязательные работы до 150 часов, арест до 15 суток или штраф в размере 20 тысяч рублей. Ну а многократное нарушение повлечет за собой уже уголовную ответственность. Считаю эту меру правильной и справедливой, хотя, хочется все же надеяться на то, что в людях победит сознательность, а не просто страх наказания, - отмечает заместитель председателя комитета Государственной Думы по финансовому рынку Олег Савченко.

Олег Савченко. Фото: Ирина Симонова

По данным Управления ФССП по Волгоградской области, в 2021 году в работе у судебных приставов находилось порядка 20 тысяч исполнительных производств на взыскание алиментов на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Исполняют свои обязательства перед детьми лишь около 73% родителей. Каждый четвертый алиментщик является должником.

На задолжавших по алиментам волгоградцев за год составили более 1900 протоколов. Наказанием для 60 человек стал административный арест, около 1600 человек направили на обязательные работы.

- Среди вопросов и проблем, о которых рассказывают люди на приемах - увы! - стабильно много жалоб на невыплату алиментов. На мой взгляд, конечно, это в первую очередь нравственный вопрос: какими бы ни были отношения между взрослыми людьми, за своих детей необходимо нести ответственность. К сожалению, практика доказывает обратное, но там, где не работает мораль, начинает действовать закон, - подчеркивает парламентарий.

Злостным неплательщикам алиментов грозит уголовная ответственность. Теперь таковым считается тот, кто ранее хотя бы раз нарушал обязательства по уплате алиментов и был привлечен к административной ответственности. Наказанием в этом случае будут исправительные или принудительные работы на срок до 1 года, либо арест на срок до 3-х месяцев, либо лишение свободы на срок до 1 года.

За 2021 год к уголовной ответственности привлекли около тысячи жителей Волгоградской области, при этом 40 человек лишили свободы. После изменения законодательства их число может вырасти в разы.