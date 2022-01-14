Галустян, Карнавал и Бабич сменят Моргенштерна

Фото: АО«СТС»

Новый проект заменит в эфире экстремальное шоу «Русский ниндзя», долгожданный финал которого состоится уже сегодня.

Чтобы завоевать кубок победителя и статус самого невозмутимого героя «Не дрогни!», участникам предстоит продемонстрировать стальной характер и железную выдержку.

Фото: АО«СТС»

Михаил Галустян: «Мне нравится, что наше шоу не только про экстрим, но и про смех. Мне, как комику, особенно комфортно в таких условиях. Но, наблюдая за участниками, понимал, как сложно сохранить внутренний дзен, когда тебя со всех сторон пытаются напугать. Меня же испугать очень сложно: я тёртый армянский калач с адреналином в крови».

По правилам в каждом из четырёх испытаний ведущие выбирают себе по одному подопечному. Задача участников — не дрогнуть, даже если очень страшно. Напугать могут как безобидный свисток и лопнувший шарик, так и ток, стрельба или даже залп огнемёта. Каждое вздрагивание приносит герою балл. Дрогнувший наименьшее число раз станет победителем, а ведущий, чьи подопечные набрали больше всех баллов, вынужден сам пройти испытание.

Артур Бабич: «В шоу очень прикольные задания, которые в интернете не увидишь. Это необычно и интересно, особенно когда мы, ведущие, проигрываем и сами проходим испытания. Что касается коллег, понял, что нужно брать пример с Михаила. Он здесь как рыба в воде».

Валя Карнавал: «Это первое телешоу, где я ведущая. Проект также раскрыл меня как смешную девчонку, которая может посмеяться над собой. А соведущие у меня самые лучшие! У нас с Мишей и Артуром получился очень мощный коннект».

Среди участников нового проекта: победительница конкурса «Мисс Беларусь», литовский повар, секс-коуч, учителя, хоккеист, ресторатор, звёздный риелтор и даже бывший священник. Команда шоу получила тысячи заявок со всей России и стран СНГ. На кастинге всех претендентов просили опустить руку в чёрный ящик. При этом никто не знал, что именно находится внутри. «Сейчас большинство телешоу снимается при участии звёзд. Но мы решили показать настоящих смельчаков из народа, при этом с чувством юмора. Тех, кто не боится выглядеть нелепо и может посмеяться над собой», — объясняет продюсер Александра Гройсман.

Фото: АО«СТС»

«Не дрогни!» — российская версия британского проекта Flinch, который первоначально транслировался на Netflix. Формат, созданный Stellify Media, распространяется по всему миру Sony Pictures Television. В оригинальном шоу испытания проходят на территории ирландской фермы, которую московские художники воссоздали в павильоне площадью 1000 квадратных метров. Декорации фактурили под кирпич и железо, старили купленный на барахолках реквизит. Интерьер дополнили домашние питомцы и предметы деревенского быта: трактор стоимостью 500 тысяч рублей, 180 тюков сена, колесо грузовика весом 200 килограммов, вилы, бочки и мешки.

«НЕ ДРОГНИ!»

Премьера на СТС — 17 января!

По понедельникам в 20:00

Сразу после эфира — премьера на more.tv

Производство: ООО «ЛЕАН-М» совместно с АО «ФМП Групп»

Жанр: комедийно-игровое шоу

Продюсеры: Мария Никольская, Светлана Фираго, Владимир Сенников

Продюсеры СТС: Максим Рыбаков, Антон Федотов, Александра Гройсман, Саид Давдиев

Режиссёр-постановщик: Герман Ефимов

Сценаристы: Арсений Смирнов, Надежда Дегтяренко, Кирилл Бабанов, Антон Костюк

Количество выпусков: 10

Хронометраж: 45 минут

Ведущие: Михаил Галустян, Валя Карнавал, Артур Бабич

Реклама, +18