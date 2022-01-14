Галустян, Карнавал и Бабич сменят Моргенштерна

Фото: АО«СТС»
Новый проект заменит в эфире экстремальное шоу «Русский ниндзя», долгожданный финал которого состоится уже сегодня.
Чтобы завоевать кубок победителя и статус самого невозмутимого героя «Не дрогни!», участникам предстоит продемонстрировать стальной характер и железную выдержку.
Фото: АО«СТС»
Михаил Галустян: «Мне нравится, что наше шоу не только про экстрим, но и про смех. Мне, как комику, особенно комфортно в таких условиях. Но, наблюдая за участниками, понимал, как сложно сохранить внутренний дзен, когда тебя со всех сторон пытаются напугать. Меня же испугать очень сложно: я тёртый армянский калач с адреналином в крови».
По правилам в каждом из четырёх испытаний ведущие выбирают себе по одному подопечному. Задача участников — не дрогнуть, даже если очень страшно. Напугать могут как безобидный свисток и лопнувший шарик, так и ток, стрельба или даже залп огнемёта. Каждое вздрагивание приносит герою балл. Дрогнувший наименьшее число раз станет победителем, а ведущий, чьи подопечные набрали больше всех баллов, вынужден сам пройти испытание.
Артур Бабич: «В шоу очень прикольные задания, которые в интернете не увидишь. Это необычно и интересно, особенно когда мы, ведущие, проигрываем и сами проходим испытания. Что касается коллег, понял, что нужно брать пример с Михаила. Он здесь как рыба в воде».
Валя Карнавал: «Это первое телешоу, где я ведущая. Проект также раскрыл меня как смешную девчонку, которая может посмеяться над собой. А соведущие у меня самые лучшие! У нас с Мишей и Артуром получился очень мощный коннект».
Среди участников нового проекта: победительница конкурса «Мисс Беларусь», литовский повар, секс-коуч, учителя, хоккеист, ресторатор, звёздный риелтор и даже бывший священник. Команда шоу получила тысячи заявок со всей России и стран СНГ. На кастинге всех претендентов просили опустить руку в чёрный ящик. При этом никто не знал, что именно находится внутри. «Сейчас большинство телешоу снимается при участии звёзд. Но мы решили показать настоящих смельчаков из народа, при этом с чувством юмора. Тех, кто не боится выглядеть нелепо и может посмеяться над собой», — объясняет продюсер Александра Гройсман.
Фото: АО«СТС»
«Не дрогни!» — российская версия британского проекта Flinch, который первоначально транслировался на Netflix. Формат, созданный Stellify Media, распространяется по всему миру Sony Pictures Television. В оригинальном шоу испытания проходят на территории ирландской фермы, которую московские художники воссоздали в павильоне площадью 1000 квадратных метров. Декорации фактурили под кирпич и железо, старили купленный на барахолках реквизит. Интерьер дополнили домашние питомцы и предметы деревенского быта: трактор стоимостью 500 тысяч рублей, 180 тюков сена, колесо грузовика весом 200 килограммов, вилы, бочки и мешки.
«НЕ ДРОГНИ!»
Премьера на СТС — 17 января!
По понедельникам в 20:00
Сразу после эфира — премьера на more.tv
Производство: ООО «ЛЕАН-М» совместно с АО «ФМП Групп»
Жанр: комедийно-игровое шоу
Продюсеры: Мария Никольская, Светлана Фираго, Владимир Сенников
Продюсеры СТС: Максим Рыбаков, Антон Федотов, Александра Гройсман, Саид Давдиев
Режиссёр-постановщик: Герман Ефимов
Сценаристы: Арсений Смирнов, Надежда Дегтяренко, Кирилл Бабанов, Антон Костюк
Количество выпусков: 10
Хронометраж: 45 минут
Ведущие: Михаил Галустян, Валя Карнавал, Артур Бабич
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