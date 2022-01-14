Игорь Артамонов принял участие в годовом собрании членов Ассоциации инновационных регионов России

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Ежегодное общее собрание членов Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), в котором принял участие глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, состоялось в Москве. Его провел председатель Совета АИРР, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Рабочая встреча прошла на полях Гайдаровского форума – 2022.

Руководители субъектов – членов АИРР единогласным решением переизбрали главу Татарстана Рустама Минниханова председателем Совета Ассоциации инновационных регионов России на 2022 год. Директором АИРР был переназначен Иван Федотов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Глава АИРР рассказал об итогах 2021 года и приоритетах работы Ассоциации в 2022 году, в частности, о новом информационно-аналитическом продукте – линейке рейтингов регионов по разным направлениям деятельности. В том числе о рейтинге доступности кадров и трудовой доступности для инновационной экономики России и рейтинге медиаактивности регионов в сфере инноваций и инвестиций. Члены АИРР отметили, что знаковым событием 2021 года в научной жизни стало начало работы федеральной дискуссионной площадки для 15 научно-образовательных центров России на базе АИРР. Помимо формальных вопросов, состоялась содержательная дискуссия глав субъектов по насущным региональным проблемам.